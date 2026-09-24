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Общество

Запрет регистрации в соцсетях детей до 16 лет: в Минкультуры рассказали, на каком этапе обсуждение

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 15:09 Фото: unsplash
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 24 сентября 2026 года в кулуарах Дворца независимости рассказал, как могут реализовать норму об ограничении доступа в соцсети для детей младше 16 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Евгений Кочетов напомнил, что соответствующий проект закона находится на рассмотрении Курултая.

"Сейчас в законопроекте есть две нормы. Первая – материальная норма, которая говорит о том, что для детей младше 16 лет будет введено ограничение. Вторая норма касается верификации. Мы предложили формулировку, согласно которой верификацию будет проводить сама онлайн-платформа", – добавил он.

По его словам, во многих странах государство принимало на себя обязательства по верификации, и в итоге там эта практика не сработала.

"Мы увидели, что в Австралии это не совсем качественно сработало, потому что возникли вопросы с документами. Во Франции, например, когда внесли подобную норму, высший конституционный суд заявил, что она не должна выглядеть таким образом. Ее вернули в правительство, и президент поручил срочно переработать эту норму. Поэтому мы пошли по принципу, согласно которому сама онлайн-платформа должна взять на себя обязательства по верификации пользователей. Пока это выглядит так. Остальные нюансы, если эта норма действительно будет закреплена в законе, мы уже будем отдельно регулировать на уровне нормативно-правовых актов", – резюмировал он.

28 августа 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу о запрете регистрации в соцсетях детей до 16 лет.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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