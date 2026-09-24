"Это же ужас": в Минкультуры о справившей нужду на Бозжыре туристке

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 24 сентября 2026 года в кулуарах Дворца независимости прокомментировал резонансное видео с туристкой. На кадрах видно, как она справляет нужду в урочище Бозжыра, передает корреспондент Zakon.kz.

Евгений Кочетов отметил, что этим кейсом будут заниматься правоохранительные органы. "Это же ужас, уят. Как это еще назвать, не знаю. Внутренняя культура, воспитание – этот кейс еще раз показал, что это должно быть одной из важнейших ценностей, которые должны быть у человека. Как можно это оправдать вообще? И как к этому относиться? Конечно, отрицательно! Если это и назвать перформансом, то он однозначно не удался", – заявил он. 17 июля 2026 года немецкий тревел-блогер Sindy, путешествующая по необычным уголкам мира, опубликовала тизер нового проекта о Казахстане. Одной из главных локаций фильма стало урочище Бозжыра в Мангистауской области.

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