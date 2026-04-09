Общество

Сколько казахстанцев наказали за пропаганду ЛГБТ – ответ Минкультуры

Фото: unsplash
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 9 апреля 2026 рассказал, как на деле реализуются нормы по запрету пропаганды ЛГБТ, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у него, привлекали ли уже кого-нибудь к ответственности за пропаганду ЛГБТ.

"Нет, никого к ответственности не привлекали. В данном случае мы говорим про правовой мониторинг, который осуществляет Министерство культуры и информации. Ничего не было, поэтому те опасения, которые были у представителей неправительственного сектора, они не совсем оправдались", – сказал Кочетов.

В целом, по его словам, в информационном поле на эту тему ничего не изменилось.

"Мы видим, что в данном случае эта норма выступила профилактически, чтобы задумывались перед публикацией того или иного контента. А так с точки зрения привлечения по нашей части, по части правового мониторинга случаев не было", – добавил вице-министр.

В декабре 2025 года глава государства подписал поправки по запрету пропаганды ЛГБТ.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Военно-полевые сборы школьников в Казахстане проходят неравномерно – Минпросвещения
15:12, Сегодня
Военно-полевые сборы школьников в Казахстане проходят неравномерно – Минпросвещения
Новый закон: до 10 суток могут арестовать в Казахстане за пропаганду ЛГБТ
14:37, 18 декабря 2025
Новый закон: до 10 суток могут арестовать в Казахстане за пропаганду ЛГБТ
В Казахстане начнут проверять и маркировать фильмы с ЛГБТ пропагандой
14:05, 12 ноября 2025
В Казахстане начнут проверять и маркировать фильмы с ЛГБТ пропагандой
Последние
Популярные
Читайте также
Аналитик поддержал Чеснокова из "Хартса" после жёсткой критики в адрес казахстанца
15:18, Сегодня
Аналитик поддержал Чеснокова из "Хартса" после жёсткой критики в адрес казахстанца
Почему Нурканат Серикбаев не стал новым лидером сборной Казахстана: ответ тренера
15:01, Сегодня
Почему Нурканат Серикбаев не стал новым лидером сборной Казахстана: ответ тренера
Наставник женской сборной Казахстана по боксу высказался об успехе своих подопечных на ЧА
14:53, Сегодня
Наставник женской сборной Казахстана по боксу высказался об успехе своих подопечных на ЧА
Российский тренер оценил готовность казахстанских дзюдоистов перед выступлением на ЧА
14:17, Сегодня
Российский тренер оценил готовность казахстанских дзюдоистов перед выступлением на ЧА
