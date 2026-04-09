Сколько казахстанцев наказали за пропаганду ЛГБТ – ответ Минкультуры

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 9 апреля 2026 рассказал, как на деле реализуются нормы по запрету пропаганды ЛГБТ, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у него, привлекали ли уже кого-нибудь к ответственности за пропаганду ЛГБТ.

"Нет, никого к ответственности не привлекали. В данном случае мы говорим про правовой мониторинг, который осуществляет Министерство культуры и информации. Ничего не было, поэтому те опасения, которые были у представителей неправительственного сектора, они не совсем оправдались", – сказал Кочетов.

В целом, по его словам, в информационном поле на эту тему ничего не изменилось.

"Мы видим, что в данном случае эта норма выступила профилактически, чтобы задумывались перед публикацией того или иного контента. А так с точки зрения привлечения по нашей части, по части правового мониторинга случаев не было", – добавил вице-министр.

В декабре 2025 года глава государства подписал поправки по запрету пропаганды ЛГБТ.