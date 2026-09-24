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Общество

Что хотят сделать на территории "Казахфильма"

киностудии, парк, МКИ , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 15:29 Фото: Казахфильм
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 24 сентября 2026 года в кулуарах Дворца независимости рассказал о планах по модернизации территории "Казахфильма", передает корреспондент Zakon.kz.

Евгений Кочетов заявил, что на сегодня территорию "Казахфильма" сложно назвать идеальной с точки зрения ландшафтного дизайна, обустройства и удобства.

"Это преобразование, которое будет на территории, оно однозначно, на наш взгляд, пойдет на пользу. Там планируется построить большой сквер кинематографистов. Сейчас очень большие планы по обновлению инфраструктуры "Казахфильма". Все это направлено на укрепление казахстанского кинематографа и сохранение главной киностудии нашего государства", – добавил он.

По его словам, планируется также обновление Музея "Казахфильма".

23 сентября 2026 года сообщалось, что в Алматы разрабатывается концепция нового общественного пространства, посвященного истории казахстанского кинематографа.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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