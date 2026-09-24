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Общество

Кому достались возвращенные государству земли, рассказали в Минсельхозе

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 15:35 Фото: pexels
Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов 24 сентября 2026 года на брифинге в СЦК рассказал, кому и как были распределены возвращенные ранее в государственную собственность земли, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что в этом направлении министерством ведется планомерная работа.

"За четыре года в государственную собственность было возвращено 15,6 млн га, сегодня уже перераспределено 13,5 млн га, из которых 5,5 млн га были предоставлены местному населению для удовлетворения нужд в части пастбищных угодий вокруг населенных пунктов, так называемые общественные пастбища", – сказал Темиржанов.

Также, по его словам, 8 млн га были предоставлены на конкурсной основе организованным хозяйствам.

"В целом в 2026 году нашими территориальными подразделениями было проведено более 1 тысячи внеплановых проверок на площади более 1 млн га", – добавил спикер.

Ранее мы писали о результатах исследования земель, проведенного в 2026 году.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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