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Общество

От 30 до 50 МРП: кто из казахстанцев может рассчитывать на выплаты из Фонда компенсации потерпевшим

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 16:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане действует закон "О Фонде компенсации потерпевшим", направленный на оказание первичной государственной финансовой поддержки гражданам, пострадавшим от наиболее тяжких правонарушений. Об этом 24 сентября 2026 года напомнили в Генеральной прокуратуре (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе уточнили, что данная выплата представляет собой материальную помощь от государства и выплачивается независимо от того, установлен ли виновный, привлечен ли он к ответственности и возместил ли ущерб.

"Законодательством четко определены категории граждан, имеющих право на получение денежных средств: несовершеннолетние, ставшие жертвами сексуального насилия, жертвы торговли людьми и пыток; лица, которым причинен тяжкий вред здоровью или которые были заражены ВИЧ/СПИД в результате преступления; а также законные представители (близкие родственники) в случае смерти потерпевшего (перечень статей указан в законе). Выплата является единовременной, а ее размер рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП) и составляет от 30 до 50 МРП в зависимости от категории преступлений".Пресс-служба ГП РК

Отмечается, что срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим.

"Орган уголовного преследования при вынесении постановления о признании лица потерпевшим обязан письменно разъяснить ему право на получение компенсации из фонда и порядок обращения".Пресс-служба ГП РК

В Генпрокуратуре объяснили, что подать заявление с указанием банковского счета можно следователю (дознавателю), ведущему дело.

"Выплата осуществляется казначейством в безналичном порядке после формирования процессуального пакета документов. Получение данной финансовой помощи не лишает гражданина права требовать от виновного лица полного возмещения материального и морального вреда в судебном порядке".Пресс-служба ГП РК

Также в надзорном органе добавили, что за подробными разъяснениями казахстанцы могут обращаться в правоохранительные органы по месту ведения уголовного дела.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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