В Алматы проходит международная конференция по озеленению и благоустройству

В Алматы 23-25 сентября проходит IV Конференция Центрально-Азиатской ассоциации питомников растений (ЦААПР) и международная выставка Green Spaces Expo 2026. В открытии мероприятия принял участие первый заместитель акима города Алматы Алмасхан Сматлаев, сообщает Zakon.kz.

Конференция объединила представителей городских администраций, питомников и садовых центров, архитекторов, урбанистов, ландшафтных специалистов, ученых и компаний из разных стран. В этом году на площадке представлены более 80 экспонентов из 15 стран, а сама выставка посвящена питомниководству, озеленению и благоустройству общественных и частных пространств.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для Алматы проведение такого мероприятия дает возможность обмениваться практическим опытом и знакомиться с современными решениями для городской среды. В программе – вопросы проектирования и содержания зеленых пространств, выбора растений с учетом климатических условий, систем полива и сохранения дождевой воды, а также подходы к созданию устойчивых общественных пространств.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отдельная часть программы посвящена практическому обучению. Для специалистов по управлению городским озеленением проходят интенсивы и семинары, где рассматриваются вопросы работы с подрядчиками, выбора посадочного материала, посадки и ухода за растениями, а также контроля качества выполненных работ. Предусмотрен и формат "Открытого микрофона" – двухчасовая сессия, во время которой участники могут задать вопросы ведущим экспертам отрасли и обсудить практические кейсы.

Одновременно с конференцией в КЦДС "Атакент" проходит Green Spaces Expo 2026. Здесь представлены питомники и производители из Казахстана, России, Германии, Нидерландов, Польши, Бельгии, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Китая и других стран.

Завершит программу 25 сентября практический день Green Expert. Участники посетят реализованные объекты городского озеленения Алматы, Главный ботанический сад и примут участие в мастер-классах по уходу за зелеными насаждениями.

Конференция проходит в КЦДС "Атакент", Дом приемов "Бакшасарай" по адресу: ул. Тимирязева, 42, к. 1.