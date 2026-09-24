#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
445.65
508.71
5.3
Общество

Договор услуг вместо трудового: когда работнику положены отпуск и больничный

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:52 Фото: freepik
Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге 24 сентября 2026 года рассказал, какие гарантии получает работник при признании договора на оказание услуг трудовым, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, может ли работник рассчитывать на трудовой отпуск и оплату больничного, если вместо трудового договора с ним заключили договор на оказание услуг.

Ерлан Исмагулов пояснил, что если договор на оказание услуг фактически содержит признаки трудового договора, он может быть признан таковым. По его словам, есть три основных признака, которые указывают на это:

  • человек выполняет определенную работу по определенной специальности;
  • подчиняется правилам трудового распорядка;
  • получает вознаграждение за свой труд, то есть заработную плату.
"Если в договоре на оказание услуг присутствует хотя бы один из этих признаков, он может быть признан трудовым договором. Работник может обратиться в Департамент государственной инспекции труда, и, если мы признаем такой договор трудовым, работник получает право на оплату больничного листа и предоставление ежегодного оплачиваемого трудового отпуска", – резюмировал Ерлан Исмагулов.

Ранее руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда рассказал, что делать, если работодатель требует уволиться "по собственному желанию".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Документы, папки, справки, бумаги, дела
18:19, Сегодня
Работодатель требует уволиться "по собственному желанию": что делать работнику
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
18:23, 14 апреля 2026
Десятки миллионов тенге задолжали столичные предприятия своим работникам
Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий
17:54, Сегодня
Названы основные причины травматизма на стройках Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кирилл Проходов
18:44, Сегодня
Узбекистан приблизился к Казахстану в медальном зачёте Азиады-2026
Энтони Джошуа
18:11, Сегодня
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой 11 декабря в Уэльсе
Дейзи Джепкемей на дистанции 10000 метров
17:59, Сегодня
Чемпионка Азии из Африки Джепкемей не сумела выиграть медаль за Казахстан на Азиаде-2026
Александр Волков
17:44, Сегодня
Александр Волков назвал лучшего тяжеловеса в мире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: