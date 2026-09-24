Договор услуг вместо трудового: когда работнику положены отпуск и больничный

Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге 24 сентября 2026 года рассказал, какие гарантии получает работник при признании договора на оказание услуг трудовым, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, может ли работник рассчитывать на трудовой отпуск и оплату больничного, если вместо трудового договора с ним заключили договор на оказание услуг.

Ерлан Исмагулов пояснил, что если договор на оказание услуг фактически содержит признаки трудового договора, он может быть признан таковым. По его словам, есть три основных признака, которые указывают на это:

человек выполняет определенную работу по определенной специальности;

подчиняется правилам трудового распорядка;

получает вознаграждение за свой труд, то есть заработную плату.

"Если в договоре на оказание услуг присутствует хотя бы один из этих признаков, он может быть признан трудовым договором. Работник может обратиться в Департамент государственной инспекции труда, и, если мы признаем такой договор трудовым, работник получает право на оплату больничного листа и предоставление ежегодного оплачиваемого трудового отпуска", – резюмировал Ерлан Исмагулов.

Ранее руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда рассказал, что делать, если работодатель требует уволиться "по собственному желанию".

