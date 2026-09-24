#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
445.65
508.71
5.3
Общество

Работодатель требует уволиться "по собственному желанию": что делать работнику

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:19 Фото: freepik
Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге 24 сентября 2026 года рассказал, как казахстанцы могут защитить свое право на труд, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов считает, что в такой ситуации работнику не следует идти на поводу у работодателя.

"Мы рекомендуем заявление не писать. Если работодатель вынуждает, требует и делает это через звонки, переписку в телефоне, то нужно факты эти сохранять, делать скрин, собрать подтверждение, что работодатель путем давления на работника пытается заставить его написать заявление якобы по собственному желанию, для обращения в суд", – сказал он.

Также, по его словам, такой работник вправе обратиться в Департамент Комитета государственной инспекции труда. Здесь ему могут оказать юридическую помощь и помощь с составлением иска.

Ранее, 9 сентября 2026 года, Ерлан Исмагулов разъяснил трудовые права тех, кому до пенсии осталось менее двух лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
18:23, 14 апреля 2026
Десятки миллионов тенге задолжали столичные предприятия своим работникам
Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий
17:54, Сегодня
Названы основные причины травматизма на стройках Астаны
Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа
16:38, 11 августа 2026
Сезонная работа в Казахстане: какие выплаты обязан сделать работодатель
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кирилл Проходов
18:44, Сегодня
Узбекистан приблизился к Казахстану в медальном зачёте Азиады-2026
Энтони Джошуа
18:11, Сегодня
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой 11 декабря в Уэльсе
Дейзи Джепкемей на дистанции 10000 метров
17:59, Сегодня
Чемпионка Азии из Африки Джепкемей не сумела выиграть медаль за Казахстан на Азиаде-2026
Александр Волков
17:44, Сегодня
Александр Волков назвал лучшего тяжеловеса в мире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: