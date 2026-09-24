Работодатель требует уволиться "по собственному желанию": что делать работнику

Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге 24 сентября 2026 года рассказал, как казахстанцы могут защитить свое право на труд, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов считает, что в такой ситуации работнику не следует идти на поводу у работодателя.

"Мы рекомендуем заявление не писать. Если работодатель вынуждает, требует и делает это через звонки, переписку в телефоне, то нужно факты эти сохранять, делать скрин, собрать подтверждение, что работодатель путем давления на работника пытается заставить его написать заявление якобы по собственному желанию, для обращения в суд", – сказал он.

Также, по его словам, такой работник вправе обратиться в Департамент Комитета государственной инспекции труда. Здесь ему могут оказать юридическую помощь и помощь с составлением иска.

Ранее, 9 сентября 2026 года, Ерлан Исмагулов разъяснил трудовые права тех, кому до пенсии осталось менее двух лет.