Иностранка оскандалилась в Бозжыре и покинула Казахстан, но наказание ее может настигнуть

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области высказались об иностранке, которая справила нужду на камеру в урочище Бозжыра и распространила кадры в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Ее действия вызвали резонанс в казахстанском сообществе. Людей возмутило поведение иностранной гостьи.

"В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой девушка совершила мелкое хулиганство в зоне государственного природного заповедника. Сотрудниками полиции установлена личность иностранной гражданки, совершившей данное правонарушение", – прокомментировали в ДП региона.

Во время проверки полиция выяснила, что видео девушка опубликовала уже после выезда из Казахстана.

"За допущенное правонарушение по данному факту материалы направлены в Министерство иностранных дел для дальнейшего препровождения в соответствующее диппредставительство" , – заявили в полиции.

Там добавили, что сейчас страница иностранки в Instagram недоступна, вероятно, удалена.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, комментируя этот инцидент 24 сентября 2026 года, заявил, что "это ужас, уят", и оправдания такому поведению нет.