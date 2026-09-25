Иностранка оскандалилась в Бозжыре и покинула Казахстан, но наказание ее может настигнуть
Фото: ДП Мангистау
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области высказались об иностранке, которая справила нужду на камеру в урочище Бозжыра и распространила кадры в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
Ее действия вызвали резонанс в казахстанском сообществе. Людей возмутило поведение иностранной гостьи.
"В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой девушка совершила мелкое хулиганство в зоне государственного природного заповедника. Сотрудниками полиции установлена личность иностранной гражданки, совершившей данное правонарушение", – прокомментировали в ДП региона.
Во время проверки полиция выяснила, что видео девушка опубликовала уже после выезда из Казахстана.
"За допущенное правонарушение по данному факту материалы направлены в Министерство иностранных дел для дальнейшего препровождения в соответствующее диппредставительство", – заявили в полиции.
Там добавили, что сейчас страница иностранки в Instagram недоступна, вероятно, удалена.
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, комментируя этот инцидент 24 сентября 2026 года, заявил, что "это ужас, уят", и оправдания такому поведению нет.
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