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События

В Казахстане определили единого оператора по сбору помощи семьям погибших военных на Каспии

техника, люди, берег, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:22 Фото: gov.kz
В Мангистауской области акиматом определен единый оператор по сбору помощи, ключевая задача которого – оказание дополнительной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей в акватории Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

В акимате области уточнили, что к ним поступают обращения от граждан, представителей бизнеса и организаций, желающих оказать материальную помощь семьям погибших.

"В связи с этим принято решение систематизировать данный процесс и обеспечить единый официальный механизм оказания помощи, в том числе в целях предотвращения мошеннических действий".Пресс-служба акимата Мангистауской области

В ведомстве заверили, что все поступающие в фонд средства будут направляться исключительно на поддержку семей погибших военнослужащих.

"Расходование средств будет осуществляться строго по целевому назначению и на принципах полной прозрачности. Деятельность фонда и движение поступающих средств находятся на контроле государственных и правоохранительных органов".Пресс-служба акимата Мангистауской области

Теперь неравнодушные граждане, представители бизнеса и организации, желающие оказать содействие семьям погибших военнослужащих, могут перечислить средства по официальным реквизитам фонда.

"В целях предупреждения мошенничества акимат области призывает не перечислять денежные средства на личные банковские карты, счета физических лиц либо по неизвестным реквизитам".Пресс-служба акимата Мангистауской области

Официальные реквизиты:

Общественное объединение "Ұлттық рух"

БИН: 090140013447

Банк: АО "Alatau City Bank"

БИК: TSESKZKA

ИИК: KZ03998PTB0000488655

Валюта: KZT

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Тогда они выполняли учебно-боевые задачи на побережье моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

"Трое из них были спасены, 14 человек погибли".Пресс-служба МО РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:22
Найдены тела двух пропавших на Каспии военнослужащих: поисковая операция завершена

Для расследования трагедии в стране создали правительственную комиссию, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

В Генеральной прокуратуре РК также выступили с заявлением: они установили подозреваемых:

"Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей".

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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