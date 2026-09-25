Снег и заморозки до -3°C: синоптики предупредили о резком похолодании в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз погоды по стране на 25, 27 и 28 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, в ближайшие три дня погоду на большей части территории страны будет определять северо-западный антициклон. Он принесет преимущественно сухую погоду и понижение температуры воздуха.

"26-28 сентября на западе и северо-западе страны осадков не ожидается. 27-28 сентября сухая погода установится также на севере, востоке и юго-западе Казахстана". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В то же время на востоке, в центре, на юге и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются дожди с грозами. В ночные часы в горных районах Алматинской области возможны осадки в виде дождя и снега.

Также ночью и утром местами ожидается туман. В большинстве областей усилится ветер, а на юге возможна пыльная буря.

"Ночные заморозки до -1-3°C ожидаются на севере и востоке страны, а 27-28 сентября – также на северо-западе и в центральных регионах". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Кроме того, синоптики уже предупреждали о том, что сегодня, 25 сентября 2026 года, в 15 областях страны объявлено штормовое предупреждение.