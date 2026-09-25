Трагедия на Каспии: тела трех военных доставили спецрейсом в Уральск

Сегодня, 25 сентября 2026 года, в Уральск специальным рейсом доставили тела трех военнослужащих, погибших во время учений на Каспийском море в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области:

"В 08:45 в аэропорт Уральска специальным рейсом были доставлены тела западноказахстанских военнослужащих Жениса Темиргалиева, Умирбека Омирзака и Ақжайыка Гилажа, погибших в результате трагического происшествия в Мангистауской области".

Уточняется, что прощание с погибшими военнослужащими и их похороны состоятся 26 сентября.

"По поручению главы государства семьям погибших будет оказана материальная помощь со стороны местных исполнительных органов. Кроме того, поддержку окажут представители бизнеса. Принимаются все необходимые меры по организации похорон". Пресс-служба акимата ЗКО

В ведомстве заверили, что ситуация находится на личном контроле акима области Наримана Турегалиева.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.