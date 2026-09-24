#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.89
502.56
5.19
События

Туман, заморозки и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 19:49 Фото: magnific.com
В 15 областях Казахстана на 25 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на западе области порывы 15-18 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В конце дня на севере области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на северо-западе области порывы 15-18 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что дожди с грозами надвигаются на Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
штормовое предупреждение
19:58, 24 сентября 2025
Туман, заморозки, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Заморозки, дожди и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
19:52, 16 сентября 2026
Заморозки, дожди и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
штормовое предупреждение объявили в Казахстане
20:02, 02 октября 2025
Туман, заморозки до -3, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева
20:15, Сегодня
Казахстанские шахматистки сыграли вничью с Индией на Олимпиаде-2026
Заурбек Плиев
19:41, Сегодня
СКА рэпера Басты подписал экс-футболиста "Астаны" и "Кайрата" Заурбека Плиева
Дана Уайт
19:11, Сегодня
Глава UFC Дана Уайт прокомментировал предстоящий бой Фьюри - Джошуа
Кирилл Проходов
18:44, Сегодня
Узбекистан приблизился к Казахстану в медальном зачёте Азиады-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: