Туман, заморозки и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 15 областях Казахстана на 25 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на западе области порывы 15-18 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В конце дня на севере области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на северо-западе области порывы 15-18 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что дожди с грозами надвигаются на Казахстан.