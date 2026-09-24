Погода испортится 25 сентября: дожди с грозами надвигаются на Казахстан
Также, согласно данным метеорологов, ночью и утром туман прогнозируется на северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах страны.
При этом в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Алматинской областей и области Абай.
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, областях Улытау и Жетысу, а также в отдельных районах Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.
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