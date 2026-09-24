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Общество

Погода испортится 25 сентября: дожди с грозами надвигаются на Казахстан

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 17:36 Фото: unsplash
В пятницу, 25 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами. По республике усилится ветер, а днем на юге возможны пыльные бури, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Также, согласно данным метеорологов, ночью и утром туман прогнозируется на северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах страны.

При этом в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Алматинской областей и области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, областях Улытау и Жетысу, а также в отдельных районах Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 17:36
Заморозки и грозовые дожди надвигаются на Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – прогноз на 25-27 сентября

О том, в каких регионах было объявлено штормовое предупреждение на сегодня, 24 сентября 2026 года, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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