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Общество

В Алматы частично перекроют Толе би: где и когда ограничат движение

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 17:21 Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) вводятся временные ограничения движения на участках ул. Толе би, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной 25 сентября 2026 года в Telegram-канале Almaty_Joly:

  • с 23:00 25 сентября до 18:00 26 сентября движение закрыто на участке от пр. Сейфуллина до ул. Наурызбай батыра;
  • с 23.00 до 06:00 26 и 27 сентября движение будет ограничено на участке от ул. Розыбакиева до ул. Каримова (в западном направлении). На участке будет организовано реверсивное движение.
Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 17:21

Фото: Telegram/AlmatyJoly

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали жителей и гостей южной столицы.

24 сентября 2026 года в Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы раскрыли детали строительства SkyTrain.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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