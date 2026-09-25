В Алматы частично перекроют Толе би: где и когда ограничат движение
Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) вводятся временные ограничения движения на участках ул. Толе би, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной 25 сентября 2026 года в Telegram-канале Almaty_Joly:
- с 23:00 25 сентября до 18:00 26 сентября движение закрыто на участке от пр. Сейфуллина до ул. Наурызбай батыра;
- с 23.00 до 06:00 26 и 27 сентября движение будет ограничено на участке от ул. Розыбакиева до ул. Каримова (в западном направлении). На участке будет организовано реверсивное движение.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали жителей и гостей южной столицы.
24 сентября 2026 года в Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы раскрыли детали строительства SkyTrain.
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