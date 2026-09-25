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#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
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Общество

Одну из улиц полностью перекроют в Астане в выходные: названа причина

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 19:18 Фото: Zakon.kz
В Астане часть ул. Космонавтов полностью перекроют в предстоящие субботу и воскресенье. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 сентября 2026 года, стало известно из информации пресс-службы столичного акимата:

"Информируем жителей и гостей города о проведении работ по ремонту дорожного полотна по ул. Космонавтов на участке от ул. Алпамыс батыра до пр. Кабанбай батыра. В связи с этим 26 и 27 сентября текущего года данный участок будет полностью перекрыт".

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

Ранее стало известно, что в Алматы частично перекроют ул. Толе би. О том, где и когда ограничат движение, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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