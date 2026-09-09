Ночные ограничения введут на Толе би в Алматы
Фото: unsplash
В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) вводятся временные ограничения движения на участках улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из заявления Telegram-канала о дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения.
Согласно официальной информации, с 22:00 9 сентября до 06:00 10 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Каримова до ул. Розыбакиева.
Кроме того, в этот же период движение в восточном направлении будет перекрыто на участке восточнее улицы Саина, возле гипермаркета Metro, напротив колледжа им. Д.А. Кунаева.
На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки.
"Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились специалисты к водителям и пешеходам.
Материал по теме
Участок Толе би в Алматы закроют для движения на 15 часов
Ранее мы предупреждали о том, что в Астане на пять дней полностью перекроют движение на одном из важных перекрестков.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript