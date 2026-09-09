Ночные ограничения введут на Толе би в Алматы

В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) вводятся временные ограничения движения на участках улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Telegram-канала о дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения.

Согласно официальной информации, с 22:00 9 сентября до 06:00 10 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Каримова до ул. Розыбакиева.

Кроме того, в этот же период движение в восточном направлении будет перекрыто на участке восточнее улицы Саина, возле гипермаркета Metro, напротив колледжа им. Д.А. Кунаева.

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились специалисты к водителям и пешеходам.

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