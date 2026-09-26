В нескольких городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха

Синоптики предупреждают жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 26 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 26 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городах Актобе, Усть-Каменогорск, Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также 26 сентября 2026 года в некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о заморозках.