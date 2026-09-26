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#Спецпроекты
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441.88
503.61
5.24
Общество

В нескольких городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 06:12 Фото: Zakon.kz
Синоптики предупреждают жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 26 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 26 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городах Актобе, Усть-Каменогорск, Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также 26 сентября 2026 года в некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о заморозках.

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Камила Салкымбаева
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