В нескольких городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха
Фото: Zakon.kz
Синоптики предупреждают жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 26 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете", 26 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городах Актобе, Усть-Каменогорск, Атырау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также 26 сентября 2026 года в некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о заморозках.
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