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Назначен новый аким Актау

Максат Мукаш, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 11:52 Фото: акимат Мангистауской области
26 сентября 2026 года Максат Мукаш назначен акимом города Актау, сообщает Zakon.kz.

Максат Мукаш окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "Физическая культура и спорт", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция". В 2015 году окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "Государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 2013 году в городе Жанаозен в качестве учителя физической культуры средней школы №7 и тренера по вольной борьбе в детско-юношеской спортивной школе №2.

В 2016-2017 годах занимал должность заместителя директора детско-юношеской школы №3 в поселке Кызылсай города Жанаозен, в 2018-2019 годах – директора данной школы.

С 2019 по июнь 2023 года возглавлял детско-юношескую спортивную школу №1 города Жанаозен.

В 2021-2023 годах был депутатом Жанаозенского городского маслихата VII созыва, а также руководителем Жанаозенского городского филиала партии "Ак жол".

С июня по октябрь 2023 года занимал должность помощника акима Мангистауской области.

24 октября 2023 года назначен руководителем Управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

С декабря 2025 года по настоящее время занимал должность заместителя акима города Жанаозен.

Ранее сменился аким Жанаозена. Им стал Сымбат Торетаев.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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