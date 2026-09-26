Сразу 78 автобусов изменят схему движения и 9 троллейбусов перестанут ходить в Алматы 27 сентября: почему

В Алматы в предстоящее воскресенье, 27 сентября 2026 года, изменят схемы движения некоторых маршрутов из-за марафона, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 сентября, проинформировали в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимата города:

"27 сентября в Алматы в связи с проведением Almaty Marathon 2026 временно изменятся схемы движения общественного транспорта. Корректировки начнут действовать с 04:30 и сохранятся до завершения спортивного мероприятия".

Изменения связаны с полным перекрытием движения автотранспорта на участках, входящих в трассу марафона.

На время ограничений будут скорректированы схемы движения автобусных маршрутов:

№2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 12, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 29Р, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 38А, 44, 45, 48, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 63А, 65, 66, 70, 72, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 90, 92, 95, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 120А, 121, 123, 124, 127, 128, 130, 132, 135, 137, 140, 141, 145, 205, 209, 210, 211, 218 и 224. Для них предусмотрены временные схемы объезда.

Кроме того, до окончания марафона будет временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов:

№1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19 и 25.

Жителей и гостей Алматы заверили, что после завершения мероприятия и снятия ограничений общественный транспорт вернется к обычным схемам движения.

В связи с этим их просят учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты поездок .

Фото: пресс-служба акимата Алматы

23 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы изменили схемы движения четырех автобусов.