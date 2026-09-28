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Общество

Автопункты на границе Казахстана и Китая закроют на три дня: названа причина

Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, казахстанско-китайские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:03 Фото: Zakon.kz
Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать три дня. Причина – празднование Дня образования Китайской Народной Республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 сентября 2026 года, проинформировали в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК:

"В связи с празднованием в КНР Дня образования Китайской Народной Республики 1, 2 и 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет".

При этом в ведомстве отметили, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и граждан, планирующих пересечение государственной границы, заранее учитывать указанные ограничения при планировании маршрута".Пресс-служба КГД

25 сентября 2026 года на казахстанско-китайской границе временно приостановили пропуск людей, автомобилей и грузов через автомобильные пункты пропуска. Причина – празднование в Китае Праздника середины осени.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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