Автопункты на границе Казахстана и Китая закроют на три дня: названа причина

Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать три дня. Причина – празднование Дня образования Китайской Народной Республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 сентября 2026 года, проинформировали в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК:

"В связи с празднованием в КНР Дня образования Китайской Народной Республики 1, 2 и 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет".

При этом в ведомстве отметили, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и граждан, планирующих пересечение государственной границы, заранее учитывать указанные ограничения при планировании маршрута". Пресс-служба КГД

25 сентября 2026 года на казахстанско-китайской границе временно приостановили пропуск людей, автомобилей и грузов через автомобильные пункты пропуска. Причина – празднование в Китае Праздника середины осени.