#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
Общество

14 пособий в Казахстане будут назначать по новому принципу: что изменится

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане изменят порядок назначения 14 видов пособий. О том, как это будет происходить, сегодня, 28 сентября 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

Известно, что на сегодняшний день в системе социальной защиты из республиканского бюджета предусмотрено 39 видов государственных пособий.

Однако по новому подходу 14 из них будут предоставляться с учетом нуждаемости.

Так, изменения коснутся только получателей выплат, которых Цифровая карта семьи относит к категориям "А" и "В" – семьям с высоким или состоятельным уровнем благополучия.

Согласно данным МТСЗН, в этот перечень входят:

  • выплаты семьям с детьми и многодетным семьям,
  • родителям и лицам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью,
  • пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца,
  • выплата на погребение,
  • отдельные специальные государственные пособия ветеранам боевых действий, семьям погибших военнослужащих и гражданам, удостоенным государственных званий.

При этом новый порядок будет применяться с учетом конкретного вида выплаты.

Но это не означает автоматическое сохранение права на все виды выплат.

"Если человек с инвалидностью первой группы получает пособие по инвалидности, эта выплата сохраняется. Если же у него возникает право на другую выплату – например, в связи с рождением ребенка, – она будет назначаться с учетом нуждаемости".Пресс-служба МТСЗН РК

Таким образом, заключают в ведомстве, каждая выплата будет рассматриваться отдельно – с учетом основания ее назначения и принципа нуждаемости в ней.

24 сентября 2026 года сообщалось, что в Казахстане предлагается усовершенствовать порядок финансирования при полном государственном обеспечении граждан. Теперь пенсии и пособия в спеццентрах и колониях будут выплачивать по-новому.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
10:34, 24 сентября 2026
Пенсии и пособия в спеццентрах и колониях Казахстана будут выплачивать по-новому
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
09:46, 05 января 2025
Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
14:35, 13 февраля 2026
Спецгоспособие-2026: новые размеры и кто его получает в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ясмина Токсанбаева на старте забега
15:00, Сегодня
Казахстан протестует против лишения Токсанбаевой "золота" АИ и заплатит ей как за победу
Вбрасывание шайбы в матче &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot;
14:47, Сегодня
Матч "Барыса" вошёл в ТОП-5 ожидаемых матчей этой недели КХЛ
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
14:37, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Противоречивый результат супертопа
14:25, Сегодня
Нургиса Адилетулы дебютировал на Азиаде и выиграл медаль в тяжёлой атлетике за Казахстан
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: