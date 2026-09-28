14 пособий в Казахстане будут назначать по новому принципу: что изменится

В Казахстане изменят порядок назначения 14 видов пособий. О том, как это будет происходить, сегодня, 28 сентября 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

Известно, что на сегодняшний день в системе социальной защиты из республиканского бюджета предусмотрено 39 видов государственных пособий.

Однако по новому подходу 14 из них будут предоставляться с учетом нуждаемости.

Так, изменения коснутся только получателей выплат, которых Цифровая карта семьи относит к категориям "А" и "В" – семьям с высоким или состоятельным уровнем благополучия.

Согласно данным МТСЗН, в этот перечень входят:

выплаты семьям с детьми и многодетным семьям,

родителям и лицам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью,

пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца,

выплата на погребение,

отдельные специальные государственные пособия ветеранам боевых действий, семьям погибших военнослужащих и гражданам, удостоенным государственных званий.

При этом новый порядок будет применяться с учетом конкретного вида выплаты.

Но это не означает автоматическое сохранение права на все виды выплат.

"Если человек с инвалидностью первой группы получает пособие по инвалидности, эта выплата сохраняется. Если же у него возникает право на другую выплату – например, в связи с рождением ребенка, – она будет назначаться с учетом нуждаемости". Пресс-служба МТСЗН РК

Таким образом, заключают в ведомстве, каждая выплата будет рассматриваться отдельно – с учетом основания ее назначения и принципа нуждаемости в ней.

24 сентября 2026 года сообщалось, что в Казахстане предлагается усовершенствовать порядок финансирования при полном государственном обеспечении граждан. Теперь пенсии и пособия в спеццентрах и колониях будут выплачивать по-новому.