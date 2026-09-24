Пенсии и пособия в спеццентрах и колониях Казахстана будут выплачивать по-новому
В ведомстве уточняют, что соответствующие изменения направлены на исключение дублирования расходов и более эффективное использование бюджетных средств при сохранении предусмотренных законодательством социальных гарантий.
Известно, что граждане, проживающие в государственных центрах оказания специальных социальных услуг, находятся на полном государственном обеспечении.
К примеру, за счет бюджета им предоставляются жилье, питание, одежда, медицинская помощь, уход и другие социальные услуги. Аналогичный порядок действует для граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Сейчас пенсионные выплаты и государственные социальные пособия распределяются следующим образом:
- 30% получают сами граждане,
- 70% перечисляются на специальный счет учреждения.
Эти средства направляются на дополнительные расходы – питание, мягкий инвентарь и другие предусмотренные законом нужды.
"При этом основные расходы на содержание людей уже покрываются из бюджета. Поэтому предлагается изменить порядок использования 70% выплат, чтобы исключить дублирование расходов, которые государство и так финансирует".Пресс-служба МТСЗН РК
Размер выплаты, который человек получает лично, не изменится – 30% по-прежнему будут оставаться в его распоряжении. При этом 70% не будут повторно направляться на расходы, уже покрываемые государством.
Сэкономленные средства предлагается направлять на социально значимые проекты, развитие системы социальной защиты и повышение качества социальных услуг.
При этом объем государственного обеспечения сокращаться не будет.
"Проживание, питание, медицинская помощь, уход и другие предусмотренные законом услуги продолжат предоставляться в полном объеме. Новый порядок будет действовать только на период нахождения человека на полном государственном обеспечении. После выхода из центра или освобождения из учреждения уголовно-исполнительной системы пенсионные выплаты или социальное пособие будут возобновляться в полном объеме – 100%".Пресс-служба МТСЗН РК
Таким образом, гражданам по-прежнему будет доступно 30% от соответствующей выплаты на личные нужды, а изменения коснутся порядка использования оставшихся 70%.
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