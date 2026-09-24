#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Общество

Пенсии и пособия в спеццентрах и колониях Казахстана будут выплачивать по-новому

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане предлагается усовершенствовать порядок финансирования при полном государственном обеспечении граждан. Об этом 24 сентября 2026 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В ведомстве уточняют, что соответствующие изменения направлены на исключение дублирования расходов и более эффективное использование бюджетных средств при сохранении предусмотренных законодательством социальных гарантий.

Известно, что граждане, проживающие в государственных центрах оказания специальных социальных услуг, находятся на полном государственном обеспечении.

К примеру, за счет бюджета им предоставляются жилье, питание, одежда, медицинская помощь, уход и другие социальные услуги. Аналогичный порядок действует для граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Сейчас пенсионные выплаты и государственные социальные пособия распределяются следующим образом:

  • 30% получают сами граждане,
  • 70% перечисляются на специальный счет учреждения.

Эти средства направляются на дополнительные расходы – питание, мягкий инвентарь и другие предусмотренные законом нужды.

"При этом основные расходы на содержание людей уже покрываются из бюджета. Поэтому предлагается изменить порядок использования 70% выплат, чтобы исключить дублирование расходов, которые государство и так финансирует".Пресс-служба МТСЗН РК

Размер выплаты, который человек получает лично, не изменится – 30% по-прежнему будут оставаться в его распоряжении. При этом 70% не будут повторно направляться на расходы, уже покрываемые государством.

Сэкономленные средства предлагается направлять на социально значимые проекты, развитие системы социальной защиты и повышение качества социальных услуг.

При этом объем государственного обеспечения сокращаться не будет.

"Проживание, питание, медицинская помощь, уход и другие предусмотренные законом услуги продолжат предоставляться в полном объеме. Новый порядок будет действовать только на период нахождения человека на полном государственном обеспечении. После выхода из центра или освобождения из учреждения уголовно-исполнительной системы пенсионные выплаты или социальное пособие будут возобновляться в полном объеме – 100%".Пресс-служба МТСЗН РК

Таким образом, гражданам по-прежнему будет доступно 30% от соответствующей выплаты на личные нужды, а изменения коснутся порядка использования оставшихся 70%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:34
В Минтруда Казахстана сделали важное заявление по соцвыплатам

Ранее стало известно, что в Казахстане запустят новый механизм регистрации безработных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
09:46, 05 января 2025
Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло
09:28, 06 февраля 2025
Помощь от государства лицам с инвалидностью в Казахстане: что важно и нужно знать
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
15:30, 28 марта 2025
Пособия по беременности и родам будут выплачивать по-новому
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тяжелоатлет не вошёл в ТОП-3
11:01, Сегодня
Азиада-2026: Казахстану не удалось выиграть первую медаль в тяжёлой атлетике
Торехан Сабырхан улыбается в ринге
10:52, Сегодня
Торехан Сабырхан – о старте на Азиаде: "Я мог бы досрочно победить своего соперника"
Фото: asiangames2026.org
10:42, Сегодня
Куда ушли $2,4 млрд на Азиаду-2026: сколько стоили организация Игр, жильё и медали
Участник Азиатских игр в весе до 70 кг Шавкатжон Болтаев из Узбекистана (архивное фото)
10:39, Сегодня
Узбекский боксёр Болтаев сделал шаг к бою против Торехана Сабырхана: он в 1/4 Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: