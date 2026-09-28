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Общество

Знание закона начинается со школы: в области Улытау проведено более 150 профилактических встреч

открытый урок, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:10 Фото: пресс-служба акимата области Улытау
С начала учебного года в организациях образования области Улытау с участием сотрудников полиции проведено более 150 профилактических встреч и воспитательных часов, сообщает Zakon.kz.

Одна из таких встреч состоялась с учащимися 9-11-х классов школы №11 города Жезказгана. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции и прокуратуры, которые разъяснили подросткам требования законодательства, вопросы правовой ответственности и личной безопасности.

Особое внимание было уделено профилактике буллинга и кибербуллинга, недопущению нахождения несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей, защите от интернет-мошенничества, а также соблюдению правил дорожного движения.

Школьникам также объяснили, что любое правонарушение влечёт установленную законом ответственность, а знание закона помогает не только защищать свои права, но и уважать права и безопасность окружающих.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Учащиеся смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы специалистов.

Работа по профилактике правонарушений среди подростков и повышению их правовой грамотности системно продолжается во всех районах области.

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Айсулу Омарова
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