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События

В области Улытау полицейские проводят уроки безопасности в образовательных учреждениях

полиция, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 13:32 Фото: пресс-служба ДП области Улытау
С началом нового учебного года Департамент полиции области Улытау усилил меры безопасности в организациях образования.

Основная цель – обеспечение безопасности учащихся и студентов, профилактика правонарушений, а также разъяснение детям правил безопасности на дороге, в школе и общественных местах.

дети, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 13:32

Фото: пресс-служба ДП области Улытау

В рамках этой работы в школах и колледжах области на постоянной основе проводятся уроки безопасности с участием сотрудников полиции. В ходе встреч детям разъясняют правила дорожного движения, меры предосторожности при общении с незнакомыми людьми, правила безопасного поведения в интернете, вопросы профилактики правонарушений, а также алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.

линейка, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 13:32

Фото: пресс-служба ДП области Улытау

Кроме того, за образовательными организациями закреплены сотрудники полиции, ответственные за вопросы безопасности. Они поддерживают постоянную связь с учебными заведениями и оперативно контролируют вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей.

школьник, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 13:32

Фото: пресс-служба ДП области Улытау

Особое внимание уделяется и работе систем видеонаблюдения в школах. Сотрудники полиции проверяют исправность камер, зону их охвата и соответствие требованиям безопасности, а при выявлении недостатков принимают соответствующие меры.

полиция, дети, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 13:32

Фото: пресс-служба ДП области Улытау

На контроле также находится безопасность детей по пути в школу и домой. Сотрудники полиции проверяют участки дорог, расположенные вблизи образовательных учреждений, обращая внимание на состояние пешеходных переходов, дорожных знаков и разметки.

"Безопасность детей – это общая задача не только полиции, но и родителей и педагогов. Поэтому мы уделяем особое внимание профилактической работе. Каждый ребенок должен чувствовать себя в школе в безопасности. Работа в этом направлении будет системно продолжаться на протяжении всего учебного года", – отметили представители Департамента полиции.

Сотрудники полиции призывают родителей ежедневно напоминать детям о правилах дорожного движения и не оставаться безразличными к вопросам их безопасности. Безопасная школа – залог безопасного детства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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