Казахстан представил на Конгрессе ООН подходы к укреплению законности и предупреждению преступности

В пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили 28 сентября 2026 года, что казахстанская делегация принимает участие в 15-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, сообщает Zakon.kz.

Известно, что конгресс объединяет представителей 119 государств, в том числе первых руководителей генеральных прокуратур, министерств юстиций и внутренних дел из более 40 стран мира, международных организаций и экспертного сообщества и является одной из ключевых мировых площадок по вопросам предупреждения преступности, уголовного правосудия и укрепления верховенства права.

Выступая на пленарном заседании с видеообращением, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов представил казахстанский подход к обеспечению законности и общественной безопасности на основе принципа "Закон и Порядок".

Его содержание выходит за рамки деятельности правоохранительных органов: речь идет о формировании общественной среды, в которой уважение к закону, неприятие правонарушений и личная ответственность становятся повседневной нормой.

Этой же логике отвечают общенациональные инициативы по наведению порядка в общественных пространствах, озеленению и бережному отношению к природе, развитию волонтерства, милосердия и ответственного патриотизма. Казахстан делает ставку на укрепление законности, справедливости, сотрудничество и уважение к человеку.

"Современное государство должно видеть угрозу до того, как она превратится в преступление", – заявил Берик Асылов.

Казахстан уже перевел практически весь уголовный процесс в цифровую среду, последовательно развивает инструменты анализа и прогнозирования криминальных рисков.

Такой подход реализуется через Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, Таргетинг-центр по мониторингу оборота прекурсоров и анализу наркоситуации, а также Антифрод-центр по противодействию интернет-мошенничеству.

Таким образом, акцент правоохранительной системы постепенно смещается от реагирования на последствия к раннему выявлению и предупреждению угроз.

Отдельно глава надзорного ведомства остановился на социальной и экономической составляющих профилактики преступности. Казахстан последовательно совершенствует механизмы защиты инвесторов и формирует более предсказуемую регуляторную среду.

В международном сотрудничестве Казахстан выступает за расширение практического взаимодействия государств по предупреждению преступности.

Представленные Казахстаном подходы соответствуют положениям Дохинской и Киотской деклараций Конгресса ООН.

Казахстанская делегация продолжит работу на площадках Конгресса, включая тематические заседания и двусторонние встречи. В центре внимания – обмен практическими решениями, предупреждение транснациональной преступности и укрепление сотрудничества компетентных органов.

Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проводится с 1955 года один раз в пять лет. За семь десятилетий он стал глобальной площадкой для выработки международных подходов в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия.