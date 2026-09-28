#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+13°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+13°
$
441.88
503.61
5.24
Общество

Генплан Алматы получил положительное заключение комплексной экспертизы

маслихат Алматы, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
На внеочередной сессии маслихата Алматы депутаты рассмотрели проект корректировки Генерального плана города до 2040 года. Документ получил положительное заключение комплексной градостроительной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в ходе сессии заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов, основными задачами проекта являются усиление природоохранных мер, улучшение экологической ситуации, сбалансированное развитие городской среды с учетом результатов сейсмического микрозонирования, сохранение природных территорий и защита предгорий от необоснованной застройки.

Особое внимание уделено развитию транспортной системы, изменению трассировки линий метрополитена и ЛРТ, формированию новых транспортно-пересадочных узлов, а также учету взаимосвязи Алматы с прилегающими территориями и агломерационной зоной города Алатау Алматинской области. Корректировка Генплана четко зафиксирует и расширит зеленый пояс, ограничив застройку выше проспекта аль-Фараби, в водоохранных и сейсмоопасных зонах. Решения генплана отвечают на ключевые вопросы жителей: где будет размещено жилье, насколько доступными будут школы, детские сады, медицинские учреждения, общественный транспорт, зеленые и общественные пространства, каким образом будут развиваться инженерные сети и какие территории необходимо сохранить от чрезмерной застройки. Бейбут Шаханов

Заместитель акима города подчеркнул, что первым приоритетом проекта является сохранение природной основы Алматы. Предусматривается защита предгорных ландшафтов, водных ресурсов и озелененных территорий, а также формирование непрерывного экологического каркаса города. Его основу составят предгорья, речные долины, парки и скверы. Их развитие как единой системы позволит улучшить экологическое состояние города, сохранить природные связи и повысить доступность мест отдыха для жителей.

Природные ограничения, результаты сейсмического микрозонирования и требования по сохранению водоохранных зон будут учитываться при размещении новой застройки и инфраструктуры. Развитие города должно идти не за счет сокращения природного потенциала, а через его сохранение и восстановление. Бейбут Шаханов

По его словам, проект сохраняет и уточняет полицентричную модель развития Алматы, объединяющую пять ключевых территорий: "Исторический центр", "Восточные ворота", "Север", "Юго-Запад" и "Запад".


Наша задача – равномерно распределить рабочие места, услуги, социальную инфраструктуру и общественные функции между районами города, чтобы жители получали основные возможности для повседневной жизни ближе к месту проживания. Это позволит сократить ежедневные поездки через весь город и снизить нагрузку на центральные магистрали. Исторический центр при этом должен постепенно освобождаться от избыточной транспортной и функциональной нагрузки при сохранении его культурной и архитектурной идентичности. Бейбут Шаханов

Обновленный документ базируется на актуальных данных и направлен на сбалансированное развитие города с учетом экологических, сейсмических, транспортных, социальных и инфраструктурных ограничений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
17:31, Сегодня
Кому пересчитают налоги: в Алматы впервые за 11 лет изменят границы ценовых зон
депутаты, Алматы
11:05, 20 декабря 2025
Проект обновленного Генплана Алматы представили депутатам Мажилиса
Проект корректировки Генплана
15:44, 24 декабря 2025
В Алматы начались общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана города
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Федерация велоспорта Казахстана
18:12, Сегодня
Казахстанского тренера Аязбаева разыскивают по делу об изнасиловании в Индии
Алексей Хлыстов
17:53, Сегодня
Копьеметатель Алексей Хлыстов не сумел выиграть медаль Азиады-2026
Нурбек Орлабай (в синем) против Турабека Хабибуллаева на Азиаде-2026
17:50, Сегодня
Опубликовано видео проигранного боя Нурбека Оралбая с узбекским боксёром за медаль Азиады
Финал TS CUP 2026: Достанов и Мухамметов – чемпионы юбилейного сезона
17:30, Сегодня
Финал TS CUP 2026: Достанов и Мухамметов – чемпионы юбилейного сезона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: