Генплан Алматы получил положительное заключение комплексной экспертизы

На внеочередной сессии маслихата Алматы депутаты рассмотрели проект корректировки Генерального плана города до 2040 года. Документ получил положительное заключение комплексной градостроительной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в ходе сессии заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов, основными задачами проекта являются усиление природоохранных мер, улучшение экологической ситуации, сбалансированное развитие городской среды с учетом результатов сейсмического микрозонирования, сохранение природных территорий и защита предгорий от необоснованной застройки.

Особое внимание уделено развитию транспортной системы, изменению трассировки линий метрополитена и ЛРТ, формированию новых транспортно-пересадочных узлов, а также учету взаимосвязи Алматы с прилегающими территориями и агломерационной зоной города Алатау Алматинской области. Корректировка Генплана четко зафиксирует и расширит зеленый пояс, ограничив застройку выше проспекта аль-Фараби, в водоохранных и сейсмоопасных зонах. Решения генплана отвечают на ключевые вопросы жителей: где будет размещено жилье, насколько доступными будут школы, детские сады, медицинские учреждения, общественный транспорт, зеленые и общественные пространства, каким образом будут развиваться инженерные сети и какие территории необходимо сохранить от чрезмерной застройки. Бейбут Шаханов

Заместитель акима города подчеркнул, что первым приоритетом проекта является сохранение природной основы Алматы. Предусматривается защита предгорных ландшафтов, водных ресурсов и озелененных территорий, а также формирование непрерывного экологического каркаса города. Его основу составят предгорья, речные долины, парки и скверы. Их развитие как единой системы позволит улучшить экологическое состояние города, сохранить природные связи и повысить доступность мест отдыха для жителей.

Природные ограничения, результаты сейсмического микрозонирования и требования по сохранению водоохранных зон будут учитываться при размещении новой застройки и инфраструктуры. Развитие города должно идти не за счет сокращения природного потенциала, а через его сохранение и восстановление. Бейбут Шаханов

По его словам, проект сохраняет и уточняет полицентричную модель развития Алматы, объединяющую пять ключевых территорий: "Исторический центр", "Восточные ворота", "Север", "Юго-Запад" и "Запад".





Наша задача – равномерно распределить рабочие места, услуги, социальную инфраструктуру и общественные функции между районами города, чтобы жители получали основные возможности для повседневной жизни ближе к месту проживания. Это позволит сократить ежедневные поездки через весь город и снизить нагрузку на центральные магистрали. Исторический центр при этом должен постепенно освобождаться от избыточной транспортной и функциональной нагрузки при сохранении его культурной и архитектурной идентичности. Бейбут Шаханов

Обновленный документ базируется на актуальных данных и направлен на сбалансированное развитие города с учетом экологических, сейсмических, транспортных, социальных и инфраструктурных ограничений.