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Общество

В Алматы планируют увеличить число поездок на общественном транспорте на 64% к 2030 году

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:18 Фото: Zakon.kz
К 2030 году количество поездок на общественном транспорте в Алматы планируется довести до 2,3 млн в сутки, сообщает Zakon.kz.

Это примерно на 64% больше исходного уровня. Такие ориентиры сохраняются при корректировке генерального плана города. Об этом сообщил руководитель НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов, отвечая на вопрос депутата маслихата Садира Хамраева о развитии транспортной системы Алматы.

Как пояснил Асхат Садуов, одна из основных задач – сделать общественный транспорт удобнее, чтобы жители могли реже пользоваться личными автомобилями и тратить меньше времени на дорогу.

Для этого предусматривается развитие маршрутов между районами, организация удобных пересадок и транспортных связей, позволяющих передвигаться по городу без необходимости каждый раз ехать через центр.


К 2040 году Генплан предусматривает снижение использования личных автомобилей примерно на 20% по сравнению с исходным уровнем. Также планируется увеличить общую протяженность линий общественного транспорта с 981 км до 1 040 км к 2030 году и до 1 214 км к 2040 году. Дополнительно предусмотрено развитие пяти полицентров, чтобы рабочие места и повседневные услуги находились ближе к жилым районам. Это позволит сократить необходимость дальних поездок через город. Пресс-служба акимата города Алматы

При уточнении прогноза численности населения будет пересчитываться и потребность в пассажирских перевозках.

Результаты развития транспортной системы планируется оценивать по времени в пути, скорости движения общественного транспорта и удобству поездок между районами.

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Айсулу Омарова
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