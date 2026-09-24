Особое внимание следует уделить подрастающему поколению – Токаев о задачах Халық Кеңесі

Выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое внимание следует уделить подрастающему поколению, сообщает Zakon.kz.

И это, как отметил президент, тоже задача Халық Кеңесі.

"Школьники и студенты во внеучебное время должны быть вовлечены в созидательную деятельность: заниматься спортом, осваивать новые сферы полезных знаний, читать книги. Для этого нужно максимально задействовать уже существующую инфраструктуру – библиотеки, музеи, школы, дома дружбы, парки, а также создавать новые общественные пространства. И это касается не только крупных городов – акцент нужно сделать и на малых городах, районных центрах и сельских территориях". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что качество общественной среды не должно зависеть от места жительства человека.

"Правительству совместно с акиматами и заинтересованными государственными органами предстоит подготовить конкретные предложения по этому вопросу. Қазақстан Халық Кеңесі следует обсудить такую важную проблему, как практическое применение механизма государственно-частного партнерства". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, потребуются изменения и в законодательство об эндаумент-фондах, чтобы открыть возможности долгосрочного финансирования проектов в сфере культуры и креативных индустрий.

"Другими словами, мы должны создать все условия для широкого участия граждан в общественной жизни страны, ведь большие перемены складываются из сотен тысяч малых дел. Именно так рождается новое качество нации и человеческого капитала". Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что сегодня наша страна вступила в историческую, судьбоносную эпоху.

"Очевидно, что масштабный процесс преобразований не ограничится модернизацией ветвей власти. Мы будем последовательно и непрерывно продолжать комплексную работу по построению Справедливого, Передового, Чистого и Сильного Казахстана. Нам предстоит успешно реализовать реформы и создать прочную основу для устойчивого роста и процветания страны. Для этого следует трансформировать общественное сознание. Иными словами, в основе сознания нашего народа необходимо укоренить такие качества, как образованность, аккуратность, ответственность и трудолюбие. Ведь соблюдение закона, забота о своей стране, бережное отношение к природе, поддержание чистоты – все это важные ценности, присущие прогрессивной нации. Главная цель инициатив "Адал азамат", "Таза Қазақстан", "Закон и Порядок" заключается именно в том, чтобы окончательно утвердить эти ценности в нашем обществе". Касым-Жомарт Токаев

Еще одна важная задача, как отметил глава государства, – формирование национального самосознания и возрождение исторической памяти.

"В этом направлении проводится большая работа. Я и ранее высказывал свои мысли по этой актуальной теме. Мы уделяем особое внимание расширению пространства нашей национальной культуры и популяризации наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в духовной жизни народа. Мы системно изучаем историю Великой степи и эпохи Золотой Орды, восстанавливаем целостную летопись нашего народа. В этом году после 22-летнего перерыва несколько сакральных объектов Казахстана были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В данный список включены уникальные объекты, расположенные в Мангистауской области". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, следующим шагом стало включение в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО двух уникальных памятников – Жаркентской мечети и Вознесенского кафедрального собора.

"Эти жемчужины архитектуры – яркое и убедительное свидетельство культурного многообразия Казахстана, нашей традиции бережного, уважительного отношения к истории и духовному наследию". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, как изменился Казахстан за последние семь лет, и назвал рекордные показатели. Кроме того, президент назвал главную цель своей работы.