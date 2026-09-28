Новая школа Костаная попала в центр внимания из-за осыпающегося кирпича

В новой школе микрорайона Береке в Костанае первый звонок прозвенел лишь 25 сентября, а уже через пару дней видео с осыпающейся кирпичной кладкой на фасаде набрало сотни тысяч просмотров. После на объект выехали представители профильных управлений, передает Zakon.kz.

Эту школу жители Береке и соседних микрорайонов ждали почти пять лет. За первые дни приема документов в новое учебное заведение перевели 633 ребенка. Однако спустя несколько дней после открытия внимание родителей учеников привлекли дефекты кирпичной кладки на фасаде здания. Видео с осыпающимся кирпичом, опубликованное в соцсетях жительницей Костаная Татьяной Деревянко, вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для выезда чиновников на объект.

В своей публикации мама ученика попросила акимат города и области, а также управление строительства и Государственный архитектурно-строительный контроль оценить состояние здания и принять меры.

Фото Таисии Колевид

"Понятно, что сроки ввода школы уже давно прошли, но безопасность детей должна быть на первом месте. Поэтому прошу ответственные службы ответить на вопрос о том, не угрожает ли безопасности детей осыпающийся кирпич на фасаде здания", – отметила в посте под видео Татьяна.

Уже в понедельник, 28 сентября, руководители управления строительства и образования области выехали на место и прокомментировали ситуацию. А возле здания школы появились строительные леса и подрядчик начал работу.

Фото Таисии Колевид

Исполняющий обязанности руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Данияр Канапин рассказал, что дефекты по кирпичной кладке выявили уже перед началом учебного процесса. В рамках гарантийных обязательств подрядчик начал устранять выявленные дефекты.

"Они никак не влияют на безопасность учеников и сотрудников школы. Работы по их устранению идут во внеучебное время. Мы провели комиссионный выезд на объект, сделали замеры и решили провести дополнительную обшивку проблемных мест металлосайдингом", – пояснил Канапин.

По словам спикера, нормативный срок строительства по этому объекту составлял 10 месяцев, но он значительно затянулся из-за проблем с первым подрядчиком, который оказался недобросовестным и практически забросил объект. По этому поводу проводилось не одно судебное разбирательство.

Фото Таисии Колевид

"Сегодня объект сдан в эксплуатацию. Но в сфере строительства не всегда удается избежать отдельных дефектов, однако они подлежат устранению. Дается оценка безопасности и правовая оценка. На данном объекте мы не видим никаких препятствий для обучения детей. Кроме того, мы провели обследование здания, и новых дефектов не прогнозируем, а выявленные будут укреплены и обшиты", – заявил исполняющий обязанности управления.

В свою очередь руководитель управления образования Костанайской области Ардак Бегатаров пояснил, что школа была очень необходима новому микрорайону, и после получения разрешения от управления строительства начался прием детей.

"Сегодня мы приняли 633 ребенка с 1-го по 11-й класс, укомплектовали 33 класс-комплекта. В целом школа рассчитана на 980 учащихся для обучения в одну смену, и в течение года будем добирать оставшееся количество детей. Если возникнет необходимость, то мы можем организовать обучение в две смены, и тогда получать знания здесь смогут 1 800-1 900 детей", – отметил руководитель ведомства.

Несмотря на выявленные дефекты, учебный процесс в новой школе продолжается в штатном режиме. Власти заверяют, что угрозы для учеников и педагогов нет, а подрядчик должен завершить устранение замечаний в течение ближайших 10 дней.

Ране сообщалось, что по домам некоторых алматинцев пошли с масштабными рейдами.