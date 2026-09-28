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Общество

По домам некоторых алматинцев пошли с масштабными рейдами

участники рейдов по Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 09:27 Фото: ДЧС Алматы
В Алматы спасатели, представители прокуратуры, газовой службы, акимата и волонтеры объединились в рейды в рамках масштабного комплексного профилактического мероприятия "Халықсыз баспана", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, группы распределились по микроучасткам и вышли на адресные маршруты. Задача рейдов – профилактический обход домов людей, относящихся к социально уязвимым категориям населения.

"Специалисты проверяли условия безопасности, проводили разъяснительную работу, устанавливали датчики угарного газа и газоанализаторы, очищали дымоходы от сажи. По итогам работы актуализирован перечень домов социально уязвимых слоев населения Медеуского района", – сообщили в ДЧС.
рейды в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 09:27

Фото: ДЧС Алматы

Профилактические рейды продолжатся во всех районах Алматы.

Пена и губка

В ДЧС также рассказали, что во время профилактического рейда по частному сектору сотрудник газовой службы показал спасателям и жителям простой способ вовремя обнаружить утечку газа.

Возьмите губку и приготовьте мыльный раствор или используйте моющее средство. Нанесите пену на места соединения газового шланга с плитой и газовым прибором.

Если есть утечка – пена начнет пузыриться.

При обнаружении утечки:

– перекройте подачу газа;

– откройте окна и проветрите помещение;

– не включайте и не выключайте электроприборы;

– покиньте помещение и позвоните 104.

А еще надежнее – установить газосигнализатор, который своевременно обнаружит опасную концентрацию газа и, в зависимости от модели, может автоматически перекрыть подачу газа.

28 сентября пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям призвала казахстанцев подготовиться к отопительному сезону.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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