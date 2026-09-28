По домам некоторых алматинцев пошли с масштабными рейдами
По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, группы распределились по микроучасткам и вышли на адресные маршруты. Задача рейдов – профилактический обход домов людей, относящихся к социально уязвимым категориям населения.
"Специалисты проверяли условия безопасности, проводили разъяснительную работу, устанавливали датчики угарного газа и газоанализаторы, очищали дымоходы от сажи. По итогам работы актуализирован перечень домов социально уязвимых слоев населения Медеуского района", – сообщили в ДЧС.
Профилактические рейды продолжатся во всех районах Алматы.
Пена и губка
В ДЧС также рассказали, что во время профилактического рейда по частному сектору сотрудник газовой службы показал спасателям и жителям простой способ вовремя обнаружить утечку газа.
Возьмите губку и приготовьте мыльный раствор или используйте моющее средство. Нанесите пену на места соединения газового шланга с плитой и газовым прибором.
Если есть утечка – пена начнет пузыриться.
При обнаружении утечки:
– перекройте подачу газа;
– откройте окна и проветрите помещение;
– не включайте и не выключайте электроприборы;
– покиньте помещение и позвоните 104.
А еще надежнее – установить газосигнализатор, который своевременно обнаружит опасную концентрацию газа и, в зависимости от модели, может автоматически перекрыть подачу газа.
28 сентября пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям призвала казахстанцев подготовиться к отопительному сезону.