На погодные условия пожаловались в Минсельхозе

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о сложностях, с которыми столкнулись аграрии в период вегетации, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сейчас во всех регионах республики продолжается уборочная кампания.

"Погодные условия в период вегетации в текущем сезоне складывались неоднозначно. В отдельных регионах на севере и в центральной части республики отмечалось недостаточное количество осадков, что создавало дополнительные риски для формирования урожая зерновых культур", – сказал Султанов.

При аналогичных погодных условиях, по его словам, в предыдущие годы урожайность зачастую составляла порядка 8-9 ц/га.

"При этом, благодаря мерам, принятым правительством для обеспечения доступным льготным финансированием, аграрии смогли своевременно и качественно провести необходимые агротехнические мероприятия", – заверил вице-министр.

Ранее мы писали, что в СКО аграрии собрали 4,1 млн тонн зерна.