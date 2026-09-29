На погодные условия пожаловались в Минсельхозе
Фото: freepik
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о сложностях, с которыми столкнулись аграрии в период вегетации, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что сейчас во всех регионах республики продолжается уборочная кампания.
"Погодные условия в период вегетации в текущем сезоне складывались неоднозначно. В отдельных регионах на севере и в центральной части республики отмечалось недостаточное количество осадков, что создавало дополнительные риски для формирования урожая зерновых культур", – сказал Султанов.
При аналогичных погодных условиях, по его словам, в предыдущие годы урожайность зачастую составляла порядка 8-9 ц/га.
"При этом, благодаря мерам, принятым правительством для обеспечения доступным льготным финансированием, аграрии смогли своевременно и качественно провести необходимые агротехнические мероприятия", – заверил вице-министр.
Ранее мы писали, что в СКО аграрии собрали 4,1 млн тонн зерна.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript