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Общество

В Казахстане на 6% сократили посевы зерновых в 2026 году

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 10:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил данные касательно культур, которыми были заменены часть посевов зерновых, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, с 2024 года площади посевов масличных культур увеличены на 2,2 млн га и составили 5,2 млн га.

"Кроме того, в целях обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий площади посевов кукурузы за два года увеличены на 120 тысяч га. Итогом проведенной работы по диверсификации стали изменения в структуре посевных площадей. Так, доля зерновых культур в структуре посевов снизилась с 72% до 66%, а доля масличных увеличилась с 13 до 18%", – сказал Султанов.

Теперь общая уборочная площадь составляет 24,2 млн га, из которых более 15,6 млн га приходится на зерновые и зернобобовые культуры.

"Уборочные работы начаты своевременно и проводятся с опережением прошлогодних темпов", – заверил вице-министр.

Ранее Султанов рассказал о сложностях, с которыми столкнулись аграрии в период вегетации.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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