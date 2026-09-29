#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.77
502.38
5.23
Общество

Бектенов поручил ускорить подачу тепла в регионах Казахстана

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 10:38 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 сентября 2026 года на заседании правительства поручил акимам регионов ускорить подготовку к отопительному сезону и в первую очередь обеспечить теплом социальные объекты, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев озвучил, что отопительный сезон уже начат в пяти регионах: Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

"До конца этой недели ожидается его начало еще в пяти регионах в зависимости от погодных условий: в Астане, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской областях и области Абай. В целом ремонтные работы ведутся согласно утвержденному графику. На энергоисточниках сформирован необходимый запас топлива и состав оборудования для начала отопительного сезона. Ремонт 17 тыс. км линий электропередачи выполнен в полном объеме, и на завершающей стадии находятся работы на четырех подстанциях. Также общая готовность тепловых сетей составляет 99%, или 374 км, при плане 377 км", – дополнил он.

Он отметил, что на особом контроле Министерства энергетики находится ряд регионов.

"Так, на прошлой неделе в Петропавловске завершена реконструкция трех тепловых магистралей. В Степногорске подача тепла на социальные объекты начата с 25 сентября. Реконструкция тепловой магистрали завершена. В настоящее время выполняются промывка и опрессовка сетей. Кроме того, по распределительным сетям все работы завершены и проводится поэтапное подключение потребителей. По трем проектам в Семее за отчетную неделю работы выполнены на 12% и общее исполнение плана составляет 82%. Насосное оборудование поставлено 27 сентября, и сейчас проводятся монтажные работы", – продолжил Кайырхан Туткышбаев.

Он также подчеркнул, что акимату области Абай необходимо завершить ремонтные работы в максимально сжатые сроки. Со своей стороны министерство обеспечит постоянный контроль и необходимую координацию.

"До начала отопительного сезона в отдельных областях осталось несколько дней. Поручаю акимам ускорить подготовку. В первую очередь начать подачу тепла на социальные объекты, детские сады, школы, больницы и поликлиники. Отопительный сезон должен начаться строго в установленные сроки. Завтра последний день подачи документов на выдачу паспортов и готовности объектов. Здесь акимам необходимо взять данный контроль", – резюмировал премьер-министр Олжас Бектенов.

28 сентября 2026 года к казахстанцам перед отопительным сезоном обратилось МЧС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР
11:04, Сегодня
На треть вырос экспорт зерна в Китай железнодорожным транспортом
Олжас Бектенов
11:09, 10 марта 2026
Бектенов поручил развивать доступную ипотеку и ускорить строительство жилья
Олжас Бектенов
11:50, 28 июля 2026
Бектенов поручил ускорить цифровизацию коммунальной сферы в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жахонгир Зокиров после победы в четвертьфинале Азиады-2026
11:43, Сегодня
Узбекский боксёр Зокиров с досрочной победой пробился в финал Азиады
Теннисист Александр Шевченко празднует успех
11:34, Сегодня
Теннисист Александр Шевченко вышел в третий круг Азиатских игр в Японии
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
11:34, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Айбек Оралбай (в красном) атакует Мырзакира Кошалиева из Кыргызстана в четвертьфинале Азиады
11:29, Сегодня
Айбек Оралбай оформил разгром с нокдауном и вышел в финал Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: