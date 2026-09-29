Бектенов поручил ускорить подачу тепла в регионах Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов 29 сентября 2026 года на заседании правительства поручил акимам регионов ускорить подготовку к отопительному сезону и в первую очередь обеспечить теплом социальные объекты, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев озвучил, что отопительный сезон уже начат в пяти регионах: Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

"До конца этой недели ожидается его начало еще в пяти регионах в зависимости от погодных условий: в Астане, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской областях и области Абай. В целом ремонтные работы ведутся согласно утвержденному графику. На энергоисточниках сформирован необходимый запас топлива и состав оборудования для начала отопительного сезона. Ремонт 17 тыс. км линий электропередачи выполнен в полном объеме, и на завершающей стадии находятся работы на четырех подстанциях. Также общая готовность тепловых сетей составляет 99%, или 374 км, при плане 377 км", – дополнил он.

Он отметил, что на особом контроле Министерства энергетики находится ряд регионов.

"Так, на прошлой неделе в Петропавловске завершена реконструкция трех тепловых магистралей. В Степногорске подача тепла на социальные объекты начата с 25 сентября. Реконструкция тепловой магистрали завершена. В настоящее время выполняются промывка и опрессовка сетей. Кроме того, по распределительным сетям все работы завершены и проводится поэтапное подключение потребителей. По трем проектам в Семее за отчетную неделю работы выполнены на 12% и общее исполнение плана составляет 82%. Насосное оборудование поставлено 27 сентября, и сейчас проводятся монтажные работы", – продолжил Кайырхан Туткышбаев.

Он также подчеркнул, что акимату области Абай необходимо завершить ремонтные работы в максимально сжатые сроки. Со своей стороны министерство обеспечит постоянный контроль и необходимую координацию.

"До начала отопительного сезона в отдельных областях осталось несколько дней. Поручаю акимам ускорить подготовку. В первую очередь начать подачу тепла на социальные объекты, детские сады, школы, больницы и поликлиники. Отопительный сезон должен начаться строго в установленные сроки. Завтра последний день подачи документов на выдачу паспортов и готовности объектов. Здесь акимам необходимо взять данный контроль", – резюмировал премьер-министр Олжас Бектенов.

28 сентября 2026 года к казахстанцам перед отопительным сезоном обратилось МЧС.