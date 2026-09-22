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Общество

Бектенов поручил усилить контроль за водителями и пешеходами

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 22 сентября 2026 года на заседании правительства поручил масштабировать установку систем видеофиксации на пешеходных переходах, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что основная часть дорожно-транспортных происшествий приходится на населенные пункты.

"Следует отметить, что часть аварий происходит из-за использования водителями сотовых телефонов. Все автоматизированные системы на дорогах должны быть настроены на максимальное выявление фактов использования телефонов за рулем. В целом Министерству внутренних дел совместно с акиматами необходимо провести ревизию всех установленных камер на предмет их работоспособности. Также хочу остановиться на происшествиях с пешеходами. В абсолютном большинстве случаев виноваты сами пешеходы. Надо ужесточать правила по наказанию людей, перебегающих улицы в неположенных местах", – озвучил он.

Бектенов также подчеркнул, что немало фактов фиксируется и на нерегулируемых пешеходных переходах, когда уже виноваты водители.

"Поручаю акиматам масштабировать установку систем видеофиксации на пешеходных переходах. Нужно обеспечить установку современных светофоров с табло обратного отчета, особенно возле учебных заведений. Министерству внутренних дел следует изучить международный опыт зарубежных стран по внедрению элементов антиаварийного дизайна улиц", – заявил премьер-министр.

Ранее Бектенов поручил ужесточить меры в отношении водителей автомобилей и мотоциклов, которые создают сильный шум, особенно в ночное время.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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