К казахстанцам перед отопительным сезоном обратилось МЧС

Сегодня, 28 сентября 2026 года, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важную информацию для граждан. Их призвали подготовиться к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Так, обращаясь к казахстанцам перед отопительным сезоном, ведомство призвало их:

Проверить исправность печей и отопительных приборов. Очистить дымоход. Осмотреть печь на наличие трещин и повреждений. Установить предтопочный лист. Проверить электропроводку, розетки и выключатели. Установить пожарный извещатель. Не сушить одежду и другие горючие вещи возле источников тепла.

"Обнаружили неисправность? Вызываем специалиста. Проводим ремонт". Пресс-служба МЧС РК

Граждан призвали подготовить дом к зиме сегодня, чтобы завтра было тепло и безопасно.

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22 сентября 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что три города Казахстана остаются на особом контроле перед отопительным сезоном. Какие именно – можете узнать по ссылке.