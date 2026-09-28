К казахстанцам перед отопительным сезоном обратилось МЧС
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Сегодня, 28 сентября 2026 года, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важную информацию для граждан. Их призвали подготовиться к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.
Так, обращаясь к казахстанцам перед отопительным сезоном, ведомство призвало их:
- Проверить исправность печей и отопительных приборов.
- Очистить дымоход.
- Осмотреть печь на наличие трещин и повреждений.
- Установить предтопочный лист.
- Проверить электропроводку, розетки и выключатели.
- Установить пожарный извещатель.
- Не сушить одежду и другие горючие вещи возле источников тепла.
"Обнаружили неисправность? Вызываем специалиста. Проводим ремонт".Пресс-служба МЧС РК
Граждан призвали подготовить дом к зиме сегодня, чтобы завтра было тепло и безопасно.
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