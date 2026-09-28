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Общество

К казахстанцам перед отопительным сезоном обратилось МЧС

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 09:16 Фото: pexels
Сегодня, 28 сентября 2026 года, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важную информацию для граждан. Их призвали подготовиться к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Так, обращаясь к казахстанцам перед отопительным сезоном, ведомство призвало их:

  1. Проверить исправность печей и отопительных приборов.
  2. Очистить дымоход.
  3. Осмотреть печь на наличие трещин и повреждений.
  4. Установить предтопочный лист.
  5. Проверить электропроводку, розетки и выключатели.
  6. Установить пожарный извещатель.
  7. Не сушить одежду и другие горючие вещи возле источников тепла.
"Обнаружили неисправность? Вызываем специалиста. Проводим ремонт".Пресс-служба МЧС РК

Граждан призвали подготовить дом к зиме сегодня, чтобы завтра было тепло и безопасно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 09:16
Как подготовить радиаторы к зиме своими руками

22 сентября 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что три города Казахстана остаются на особом контроле перед отопительным сезоном. Какие именно – можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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