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Общество

Штрафы за утечку персональных данных для компаний хотят повысить в Казахстане

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 11:03 Фото: unsplash
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев в кулуарах форума Kazhackstan.com 29 сентября 2026 года высказался о возможности ужесточения ответственности для юрлиц за утечку персональных данных казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Досжан Мусалиев отметил, что еще в 2025 году были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части повышения ответственности за нарушения в сфере кибербезопасности и за нарушения в сфере защиты персональных данных.

"Но мы видим, что для крупных компаний эти штрафы иногда особо своего влияния не имеют. Поэтому мы рассматриваем вопрос увеличения в несколько раз размера штрафов. На сегодня максимальный штраф составляет 2 тыс. МРП. Это около 10 млн тенге. Мы рассматриваем возможность повышения максимального штрафа – за повторные нарушения, на крупных юридических лиц – до 5 тыс. МРП", – подчеркнул вице-министр.

По его словам, соответствующий проект закона и предложения готовы, предстоит обсуждение с бизнесом.

"Также нужно будет пройти согласование в госорганах и внести на рассмотрение Курултая", – резюмировал спикер.

18 марта 2026 года заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане начнут уголовно наказывать за утечку персональных данных.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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