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Общество

2 млн тонн картофеля необходимо Казахстану

Супермаркет, маркет, продуктовый, овощи, овощной отдел, картофель, картошка , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 11:38 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года на брифинге в правительстве рассказала о ситуации с картофелем в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в этом году ожидается хороший урожай.

"Общая потребность у нас превышает 2 млн тонн. При этом по итогам прошлого года мы собрали 2,8 млн тонн картофеля. В текущем году мы также ожидаем на уровне прошлого года. Практически весь произведенный объем мы можем сохранить в овощехранилищах – их емкость хранения 2,6 млн тонн. Что касается импорта – в период межсезонья, когда заканчиваются запасы: май-июнь и до поступления раннего картофеля, – у нас отмечается импорт", – сказала Хатепова.

По ее словам, в стране ежегодно увеличиваются посевные площади для раннего картофеля, чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка в период межсезонья.

"То есть объемы достаточные, экспортный потенциал сохраняется так же в текущем году, и овощехранилищ также достаточно", – добавила она.

С прогнозом Минсельхоза по ценам на мясо можно ознакомиться в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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