2 млн тонн картофеля необходимо Казахстану

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года на брифинге в правительстве рассказала о ситуации с картофелем в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в этом году ожидается хороший урожай.

"Общая потребность у нас превышает 2 млн тонн. При этом по итогам прошлого года мы собрали 2,8 млн тонн картофеля. В текущем году мы также ожидаем на уровне прошлого года. Практически весь произведенный объем мы можем сохранить в овощехранилищах – их емкость хранения 2,6 млн тонн. Что касается импорта – в период межсезонья, когда заканчиваются запасы: май-июнь и до поступления раннего картофеля, – у нас отмечается импорт", – сказала Хатепова.

По ее словам, в стране ежегодно увеличиваются посевные площади для раннего картофеля, чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка в период межсезонья.

"То есть объемы достаточные, экспортный потенциал сохраняется так же в текущем году, и овощехранилищ также достаточно", – добавила она.

С прогнозом Минсельхоза по ценам на мясо можно ознакомиться в материале.