Сколько зерна экспортирует Казахстан в 2026 году

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года на брифинге в правительстве рассказала о прогнозируемом экспорте зерна, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что за девять месяцев уже перевезено 9,3 млн тонн зерна.

"Только в августе было перевезено более 1 млн тонн зерна, это почти на 30% больше показателей прошлого года. Темпы экспорта хорошие, если по итогам прошлого года мы экспортировали 15,5 млн тонн зерна, то надеемся, что в текущем году такие темпы сохранятся", – сказала Хатепова.

Журналисты также уточнили у вице-министра, не будут ли у аграриев проблемы со сбытом зерна, как в прошлые годы.

"На сегодняшний день каких-либо проблем не имеется, совместно с КТЖ у нас действует оперативный штаб по проблемным вопросам экспорта", – заверила представитель Минсельхоза.

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