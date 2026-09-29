17% урожая зерна остается на полях – в Минсельхозе оценили ситуацию

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года на брифинге в правительстве рассказала о том, сколько зерна пока остается неубранным в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, на сегодняшний день по республике убрано 83% от общей уборочной площади зерновых культур, или 13,5 млн га.

"Средняя урожайность на сегодня составляет 14,7 центнера с гектара, при этом на сегодняшний день мы намолотили 19,9 млн тонн зерна. Нам предстоит убрать еще 17%. Если погода будет оптимальной, мы планируем завершить уборочную кампанию в оптимальные агротехнические сроки", – сказала Хатепова.

Она пообещала, что все зерно будет убрано в сроки.

"Мы видим, что в текущем году благоприятные погодные условия, поэтому и по влажности для зерна ситуация тоже хорошая. Мы своевременно уберем", – добавила вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане завершается уборка зерновых.