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Общество

Уборка урожая зерновых завершается в Казахстане

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 10:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о ходе уборки урожая зерновых культур, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ряде регионов уборка зерновых находится на завершающей стадии.

"В частности, в Западно-Казахстанской области уборка зерновых завершена, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской и Карагандинской областях убрано более 95% площадей. Основной объем уборочных работ в настоящее время приходится на ключевые зерносеющие регионы. Таким образом, уборочная кампания в целом проходит организованно и входит в завершающую стадию без срывов", – сказал Султанов.

Он также сообщил, что в уборочной кампании задействовано 130 тысяч тракторов, 29 тысяч зерноуборочных комбайнов, 17 тысяч жаток и 130 тысяч единиц прочей техники.

"В том числе в уборочных работах участвуют более 12,7 тысячи тракторов и 2,3 тысячи комбайнов, приобретенных аграриями с начала реализации программы льготного лизинга. В совокупности это практически 10% от имеющегося парка тракторов и комбайнов", – заключил вице-министр.

Ранее мы писали о том, что Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай маслосемян в 2026 году.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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