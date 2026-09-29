Где хранить зерно – в Казахстане работают 190 лицензированных элеваторов

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года на брифинге в правительстве озвучила мощности хранения зерна в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, емкости хранения зерна в Казахстане составляют 30,5 млн тонн, включая лицензированные элеваторы и зернохранилища, которые находятся непосредственно у сельхозтоваропроизводителей.

"В целом порядка 190 лицензированных элеваторов на сегодняшний день работают. Текущие емкости хранения зерна в полной мере достаточны для обеспечения сохранности зерна текущего урожая, даже с учетом переходящего урожая прошлых лет", – сказала Хатепова.

Соответственно, отмечает она, никакого дефицита мощностей хранения в текущем году не ожидается.

Ранее мы писали, что 17% урожая зерна все еще остается на полях.