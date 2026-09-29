На треть вырос экспорт зерна в Китай железнодорожным транспортом

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал об экспорте зерна, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за восемь месяцев текущего года железнодорожным транспортом перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В том числе на экспорт перевезено 7,2 млн тонн, внутри страны – 2,1 млн тонн. По основным направлениям также отмечается рост объемов перевозок. В страны Центральной Азии перевозки увеличились на 37%. В Китай перевозки выросли на 34%", – сказал Тайжанов.

Через российские порты, включая Балтийское и Черноморское направления, объем перевозок увеличился на 9%.

"В Афганистан перевозки зерна выросли в 4,4 раза, достигнув 655 тысяч тонн", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане завершается уборка зерновых.