Казахстан готов к увеличению объемов экспорта зерна

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов 29 сентября 2026 года на заседании правительства сообщил о готовности поездов для перевозки урожая, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что для перевозки нового урожая необходимые вагоны и локомотивы подготовлены.

"В настоящее время имеется 16,9 тысячи зерновозов, 17,8 тысячи крытых вагонов и более 2 тысяч локомотивов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом парк увеличен", – сказал Тайжанов.

По его словам, имеющегося подвижного состава достаточно для обеспечения перевозок зерна в полном объеме.

"При необходимости имеются и дополнительные возможности для увеличения объемов перевозок", – заключил вице-министр.

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