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Общество

10 лет кибербезопасности: в Астане проходит крупнейшая конференция KazHackStan

Астана, кибербезопасность, хакеры , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:44 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане во Дворце независимости сегодня, 29 сентября 2026 года, стартовала двухдневная международная конференция по кибербезопасности KazHackStan 2026 – крупнейшая профессиональная площадка в Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

Cамая масштабная хакерская конференция в Центральной Азии проводится ежегодно на протяжении вот уже 10 лет. В качестве организаторов в этом году выступили по уже сложившейся традиции организация TSARKA совместно с Министерством цифрового развития и искусственного интеллекта РК и Департаментом противодействию киберпреступности МВД РК.

Астана, форум, кибербезопасность , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:44

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Между тем в этом году мероприятие сменило локацию – ее впервые проводят в Астане.

Открывая конференцию, заместитель премьер-министра – министр цифрового развития и искусственного интеллекта Жаслан Мадиев отметил, что в этом году мероприятие объединяет 10 тыс. участников из семи стран. По его данным, за два дня здесь выступят более 100 казахстанских и зарубежных спикеров.

"Главная тема конференции – устойчивость цифровых систем. Сегодня от их устойчивости зависит работа государства, экономики и повседневная жизнь граждан. Кибератака может остановить производство, нарушить работу больниц и банковских систем. При этом искусственный интеллект уже меняет масштаб и скорость киберугроз. По данным CrowdStrike, число атак с использованием ИИ за последний год выросло почти на 90%. Искусственный интеллект ускоряет поиск уязвимостей и подготовку атак, поэтому особенно важно обеспечивать устойчивость к киберугрозам", – отметил он.

Жаслан Мадиев также рассказал, что сделано Казахстаном в части формирования такой системы защиты.

"В этом году принята новая Конституция, в которой закреплено право на защиту персональных данных, принят закон "О кибербезопасности", усовершенствовано законодательство в сфере персональных данных и их защиты. Также определено более 400 критически важных цифровых объектов, для которых установлены единые требования по кибербезопасности, функционирует Национальный координационный центр кибербезопасности, а также более 40 центров оперативной кибербезопасности и 10 испытательных лабораторий. Создаются отраслевые центры кибербезопасности. В сфере защиты персональных данных предусмотрены классификация операторов по характеру и объему обрабатываемой информации, а также создание реестра крупных операторов и скомпрометированных персональных данных. В Трудовом кодексе РК закреплена обязанность работодателей и работников соблюдать требования кибербезопасности и киберкультуры", – добавил министр цифрового развития и ИИ.

Его поддержал заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов. Он подчеркнул, что современная киберпреступность носит трансграничный характер, активно использует новые технологии и социальную инженерию, цифровые платежные инструменты и возможности ИИ.

"Одной из наиболее актуальных угроз остается интернет-мошеничество, которое напрямую затрагивает интересы граждан, их персональные данные и финансовые средства. В этих условиях эффективное противодействие кибербепреступности требует объединение усилия правоохранительных органов, финансовых организаций, операторов связи, IT компаний и международных партнеров", – считает он.

В рамках конференции участники обсудили вопросы технологической независимости, киберустойчивости страны, цифровой гигиены и культуры кибербезопасности. Отдельное внимание было уделено защите граждан от интернет-мошенничества, финансовых пирамид и социальной инженерии, утечкам и защите персональных данных, а также новым угрозам, связанным с развитием искусственного интеллекта, облачных технологий и цифровой трансформации.

"Мы видим, что за это время мы взрастили и комьюнити – нас посещают около 10 тыс. человек. Нужно теперь идти глубже в сторону собственных исследований, разработок", – подчеркнул основатель и руководитель Центра анализа и расследования кибератак TSARKA Олжас Сатиев.

Указал он и на то, что сейчас практически все услуги по кибербезопасности выполняются гражданами Казахстана или теми, кто живет здесь.

"Эти специалисты выросли за 10 лет! И дальше мы можем перейти в собственную аппаратную кибербезопасность, что важно для развития нашего технологичного суверенитета... Первые шаги проделаны. У нас очень много казахстанских студентов обучаются в вузах, где занимаются проектировкой чипов. Есть ассоциация по развитию электроники. Есть потребность в создании Диптек-университетов (DeepTech universities) – в этой части мы видим себя в следующие пять лет, то есть уйти от кибербезопасности в более технические проекты, и также сфокусироваться на подготовке своей инженерной школы", – резюмировал он.
Астана, кибербезопасность, хакеры , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:44

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Самая зрелищная часть конференции – CyberKumbez. Это игра в виде кибератаки на условный город, который обладает уязвимостями, в том числе модель атомной и ветровой станций, железная дорога, банк, колесо обозрения и другие важные инфраструктурные объекты. Задача команд атаковать город, защита 10 команд – защищать его от угроз. В игре впервые также будет участвовать команда школьников – которые также состязаются и пробуют себя в данной дисциплине кибербезопасности.

Ранее вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев в кулуарах форума Kazhackstan.com высказался о возможности ужесточения ответственности для юрлиц за утечку персональных данных казахстанцев.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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