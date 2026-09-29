#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
439.37
498.6
5.22
Политика

Токаев и Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе: о чем говорили президенты

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 20:17 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил признательность федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру за приглашение посетить Германию, отметив, что высокая динамика контактов на высшем уровне свидетельствует о стратегическом и всеобъемлющем характере двустороннего сотрудничества.

Как подчеркнул президент нашей страны, Германия является ключевым партнером Казахстана в Европе, с которым нас связывают прочные узы дружбы и взаимного доверия, а также значительный потенциал для развития практического сотрудничества.

"Сегодня наши отношения уверенно развиваются по восходящей, охватывая все более широкий круг направлений. Этой позитивной динамике в значительной степени способствует активный политический диалог на высшем уровне, подкрепленный последовательным взаимодействием правительств и контактами деловых кругов двух стран. Проведенные в Берлине накануне моего визита заседания Межправительственной рабочей группы и Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнерства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства особо отметил динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"В 2025 году двусторонний товарооборот достиг 4,5 млрд долларов. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли превысил 2,6 млрд долларов. В Казахстане сегодня зарегистрировано свыше 1 400 компаний с участием немецкого капитала. За 20 лет совокупный приток инвестиций из Германии составил 8 млрд долларов. Показательным примером нашего взаимодействия является сотрудничество с такими ведущими германскими компаниями, как CLAAS Group, Rhenus Logistics, Siemens Energy, Linde и другие", – подчеркнул президент Казахстана.

В рамках переговоров отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В частности, главы государств подтвердили приверженность расширению взаимодействия в сферах высшего образования, медицины и культуры.

Ранее в Министерстве обороны Федеративной Республики Германия состоялась церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Фото: akorda.kz
21:06, Сегодня
"Примите его как знак особого уважения": Токаев наградил президента ФРГ орденом "Алтын Қыран"
Фото: akorda.kz
18:35, Сегодня
Президенты Казахстана и ФРГ провели переговоры в узком формате
президент РФ Владимир Путин, президент РК Касым-Жомарт Токаев
17:58, 12 ноября 2025
Токаев и Путин провели переговоры в расширенном составе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
21:07, Сегодня
Четыре футболиста сборной Казахстана не войдут в заявку на матч со Словакией
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:33, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездную серию матчей КХЛ
Фото: пресс-служба Karate Combat
20:09, Сегодня
Этнический казах Хамзин возглавит кард совместного турнира RCC и Karate Combat
Фото: WTA
19:37, Сегодня
Шамиль Тарпищев назвал причины перехода российских теннисистов под другие флаги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: