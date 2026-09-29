Токаев и Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе: о чем говорили президенты

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил признательность федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру за приглашение посетить Германию, отметив, что высокая динамика контактов на высшем уровне свидетельствует о стратегическом и всеобъемлющем характере двустороннего сотрудничества.

Как подчеркнул президент нашей страны, Германия является ключевым партнером Казахстана в Европе, с которым нас связывают прочные узы дружбы и взаимного доверия, а также значительный потенциал для развития практического сотрудничества.

"Сегодня наши отношения уверенно развиваются по восходящей, охватывая все более широкий круг направлений. Этой позитивной динамике в значительной степени способствует активный политический диалог на высшем уровне, подкрепленный последовательным взаимодействием правительств и контактами деловых кругов двух стран. Проведенные в Берлине накануне моего визита заседания Межправительственной рабочей группы и Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнерства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства особо отметил динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"В 2025 году двусторонний товарооборот достиг 4,5 млрд долларов. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли превысил 2,6 млрд долларов. В Казахстане сегодня зарегистрировано свыше 1 400 компаний с участием немецкого капитала. За 20 лет совокупный приток инвестиций из Германии составил 8 млрд долларов. Показательным примером нашего взаимодействия является сотрудничество с такими ведущими германскими компаниями, как CLAAS Group, Rhenus Logistics, Siemens Energy, Linde и другие", – подчеркнул президент Казахстана.

В рамках переговоров отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В частности, главы государств подтвердили приверженность расширению взаимодействия в сферах высшего образования, медицины и культуры.

Ранее в Министерстве обороны Федеративной Республики Германия состоялась церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.