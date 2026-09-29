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Общество

Более 85% казахстанцев поддерживают решение президента о реформировании армии

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 14:35 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе специального совещания с руководящим составом Минобороны 27 сентября 2026 года дал оценку сложившейся ситуации в армии, поручил провести комплексную проверку оборонного ведомства и разработать в десятидневный срок план реформирования армии.

С целью изучения общественного восприятия принимаемых государством мер научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" 28-29 сентября был проведен опрос общественного мнения, сообщает Zakon.kz.

"Результаты социологического опроса показывают, что вопросы состояния вооруженных сил и дальнейшего развития армии находятся в поле общественного внимания. При этом большинство опрошенных поддерживают решение президента страны о проведении комплексной проверки Министерства обороны – 85,2% респондентов полностью или скорее поддерживают данную инициативу", – говорится в сообщении института.

Схожее отношение наблюдается и к дальнейшему реформированию армии. В совокупности 85,7% опрошенных положительно оценивают решение главы государства о проведении реформы Вооруженных сил.

Ответы на вопрос о необходимых изменениях позволяют конкретизировать ожидания населения от реформы армии. Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов.

Одним из наиболее значимых направлений респонденты называют "повышение открытости и подотчетности Минобороны" – 47,4%. Также среди наиболее востребованных мер названы: "обновление и профессионализация командного состава" (34,3%) и "усиление борьбы с коррупцией в оборонной сфере" (29,4%).

Отдельное место в общественных ожиданиях занимают вопросы, непосредственно связанные с условиями прохождения военной службы. Так, считают важным "обеспечение безопасности и социальных условий для военнослужащих" – 25,3%, "обновление вооружения и военной техники" – 20,7%, "внедрение новых технологий, в том числе цифровых" – 20,4%, а также "повышение уровня боевой подготовки и учений" – 19,2%.

"Таким образом, результаты опроса показывают, что общество ожидает комплексных изменений. Наряду с повышением обороноспособности страны население ожидает изменений, непосредственно затрагивающих повседневную организацию военной службы. В целом, высокий уровень общественной поддержки инициатив президента сочетается с достаточно конкретными ожиданиями относительно реализации поручений главы государства. Для населения результативность реформирования армии будет определяться не только усилением ее военно-технического потенциала, но и тем, насколько изменения отразятся на условиях и безопасности прохождения военной службы", – подытожили в институте.

Опрос проведен Научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" 28-29 сентября 2026 года методом онлайн-анкетирования (CAWI). В нем приняли участие 1 012 жителей Казахстана в возрасте 18 лет и старше из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

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Айсулу Омарова
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