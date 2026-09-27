Токаев поручил подготовить план военной реформы

Президент – верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом оборонного ведомства, сообщает Zakon.kz.

Он представил нового министра обороны.

Совещание началось с минуты молчания в память о 14 военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистауской области.

Глава государства дал жесткую оценку произошедшему.

"Я направил телеграммы соболезнования родителям всех погибших военнослужащих. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Ни одна семья не останется без поддержки", – сказал президент.

Гибель военнослужащих в мирное время президент назвал следствием преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов.

Касым-Жомарт Токаев потребовал выяснить не только обстоятельства трагедии, но и то, чем был продиктован сам замысел таких учений и насколько поставленные задачи отвечают современным угрозам.

"Давние проблемы в армии не решаются руководством из года в год, что подрывает обороноспособность страны. Никакие уроки из прошлых трагедий не извлечены. Кто разрабатывал и утверждал замысел этих учений? Какова роль и координация со стороны Генерального штаба? Почему на учениях не было Главнокомандующего Военно-морскими силами? Безответственность, халатность, показуха стали общим местом. Системной работы нет, планы реагирования на кризисные ситуации не выдерживают никакой критики. Все это – следствие безучастия руководства военного ведомства", – заявил глава государства.

Ранее Токаев принял нового министра обороны и поставил перед ним ряд задач.