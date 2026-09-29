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Общество

Заводы меняют не только экономику, но и город: в Сарани высадили более 300 деревьев

Сарань, завод, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:06 Фото: QazTehna
Сарань становится зеленее вместе с развитием своей промышленности. Более 300 сотрудников крупнейших предприятий города вышли на масштабную экологическую акцию в рамках общенационального движения "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

В индустриальной зоне высадили свыше 300 молодых деревьев, которые станут частью нового зеленого пространства промышленного центра.

К акции присоединились сотрудники заводов QazTehna, Silk Road Electronics, Saran Machinery и Tengri Tyres. На несколько часов инженеры, производственники, руководители и специалисты предприятий сменили привычные рабочие места на открытый воздух, чтобы вместе благоустроить территорию, где сегодня формируется один из новых промышленных центров страны.

деревья, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:06

Фото: QazTehna

Экологическая эстафета продолжается

Акция в Сарани стала продолжением экологической эстафеты, которую весной этого года поддержали Allur и AGROMASH в Костанайской области. В мае этого года сотрудники предприятий вышли на посадку леса и высадили свыше 5 тысяч молодых сосен в Аманкарагайском лесном массиве.

Теперь инициативу подхватили предприятия Карагандинской области. Так экологическая акция постепенно объединяет разные промышленные регионы страны вокруг простой идеи: развитие производства должно идти вместе с ответственностью за территорию, на которой живут и работают люди.

Эта работа соответствует общенациональному движению "Таза Қазақстан", инициированному президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства неоднократно подчеркивал, что забота об окружающей среде должна стать частью повседневной культуры, а благоустройство и озеленение городов – общей ответственностью государства, бизнеса и граждан. Президент также лично принимает участие в экологических мероприятиях и посадке деревьев, задавая этому движению практический характер.

озеленение, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:06

Фото: QazTehna

Сарань меняется вместе с заводами

Особый смысл акция приобретает именно в Сарани. За последние годы город заметно меняется: территория бывших промышленных площадок получила новую жизнь, развивается индустриальная зона, появляются современные производства, благоустраиваются общественные пространства.

Сегодня здесь выпускают автобусы и коммерческую технику, автомобильные шины, бытовую электронику и другую промышленную продукцию. Вместе с новыми предприятиями создаются рабочие места, развивается инфраструктура, а сам город постепенно приобретает новый облик.

Для жителей эти изменения измеряются не только объемами инвестиций или количеством произведенной продукции:

Я живу в Сарани много лет и вижу, как город меняется буквально на глазах. Стало заметно больше зелени, появляются новые детские площадки, приводятся в порядок дворы и улицы, благоустраиваются территории. Но самое главное для людей – появилась хорошая работа. Заводы дают возможность трудиться здесь, рядом с домом, строить планы на будущее и не уезжать в поисках заработка в другие города. Хочется, чтобы Сарань и дальше развивалась именно так – чтобы вместе с предприятиями становился лучше и сам город, – рассказал житель Сарани Якушев Виталий.
деревья, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:06

Фото: QazTehna

По словам представителей предприятий, экологическая ответственность становится естественной частью современной промышленной культуры:

Для нашего предприятия поддержка программы „Таза Қазақстан" – это осознанный шаг и продолжение внутренней экологической стратегии. Современная промышленность не может существовать в отрыве от вопросов экологии. Производя экологичный общественный транспорт, мы стремимся к тому, чтобы и пространство вокруг наших заводов соответствовало высоким зеленым стандартам. Сегодняшняя акция показывает, что крупный бизнес Сарани готов вместе вкладывать свои силы в чистое и здоровое будущее региона, – отметила Айнурым Малаева, представитель компании QazTehna.

Сегодня промышленное развитие Сарани получает новое измерение. Заводы становятся не только местом производства и источником рабочих мест, но и частью городской среды.

деревья, озеленение, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 16:06

Фото: QazTehna

Новые предприятия, новые рабочие места, благоустроенные территории и тысячи новых деревьев – все это постепенно формирует новую Сарань: промышленную, современную и зеленую.

Участники акции договорились продолжить экологическую эстафету. Предприятия также возьмут на себя дальнейший уход за высаженными деревьями, чтобы сегодняшняя инициатива дала городу долгосрочный результат.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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